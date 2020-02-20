В Нові Санжари приїхав Аваков, обстановка спокійна

Про це #Буквам розповів начальник відділу комунікацій ГУНП в Полтавській області Олег Сулаєв.

“Люди перебувають на місці, акція триває, з ними ведуть переговори перші особи області, наскільки мені відомо, навіть голова Національної поліції, міністр внутрішніх справ з ними спілкуються”, – сказав спікер.

Також в поліції додали, що на даний момент учасники протесту поводяться спокійно.

“Агресивно було тільки вранці, коли трохи більше 10 людей почали чинити опір поліцейським. Їх локалізували, їм пояснили законодавчу базу. Після цього інциденту більше протистоянь не було”, – пояснив Сулаєв.

В той же час представник поліції додав, що на даний момент поданих заяв про правопорушення в Нових Санжарах не зафіксовано ні з боку поліцейських, ні з боку протестуючих.

“Я сподіваюся, що більшість людей нас почують і проявить толерантність, розуміння ситуації”, – сказав він.

Також в одній з місцевих груп в Facebook було оприлюднено відео нібито з місця подій, на якому видно міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.