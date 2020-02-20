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У Нових Санжарах поліцейських закидали камінням: поранено 9 осіб

В результаті заворушень в Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев'ять поліцейських і одна цивільна особа.

Четвер, 20 лютого 2020, 23:33

Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі в Полтавській області.

У поліції зазначили, що під час прибуття колони автобусів з українцями, які прилетіли з Китаю, агресивно налаштовані громадяни почали закидати їх і поліцейських камінням.

“Крім того, одна чоловік намагався автомобілем здійснити наїзд на правоохоронців”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що для захисту громадян і припинення масового безладу працівники поліції змушені були застосувати заходи фізичного впливу, відповідно до вимог Закону.

Фото: Нацполіція

“В даний час за медичною допомогою звернулися 9 поліцейських і одна цивільна особа”, – йдеться в повідомленні.

Національна поліція відкрила два кримінальних провадження за фактом протестів в Нових Санжарах.

Нагадаємо, сьогодні евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.

Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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