У Нових Санжарах поліцейських закидали камінням: поранено 9 осіб

Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі в Полтавській області.
У поліції зазначили, що під час прибуття колони автобусів з українцями, які прилетіли з Китаю, агресивно налаштовані громадяни почали закидати їх і поліцейських камінням.
“Крім того, одна чоловік намагався автомобілем здійснити наїзд на правоохоронців”, – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці зазначили, що для захисту громадян і припинення масового безладу працівники поліції змушені були застосувати заходи фізичного впливу, відповідно до вимог Закону.
Фото: Нацполіція
“В даний час за медичною допомогою звернулися 9 поліцейських і одна цивільна особа”, – йдеться в повідомленні.
Національна поліція відкрила два кримінальних провадження за фактом протестів в Нових Санжарах.
Нагадаємо, сьогодні евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.
Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
- На думку медіаекспертки Інституту масової інформації Ірини Земляна “протестувальники не стільки проти розміщення евакуйованих людей на території району, їх обурює повна секретність і відсутність діалогу з боку посадових осіб”.
- Народний депутат від фракції “Слуги народу” Ліза Богуцька збирала підписи під зверненням до Служби безпеки України про відкриття провадження через протести на тлі евакуації українців з Китаю. Також готується звернення до генпрокурора та Державному бюро розслідувань.