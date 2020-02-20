У Нових Санжарах поліцейських закидали камінням: поранено 9 осіб

В результаті заворушень в Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев'ять поліцейських і одна цивільна особа.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі в Полтавській області.

У поліції зазначили, що під час прибуття колони автобусів з українцями, які прилетіли з Китаю, агресивно налаштовані громадяни почали закидати їх і поліцейських камінням.

“Крім того, одна чоловік намагався автомобілем здійснити наїзд на правоохоронців”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що для захисту громадян і припинення масового безладу працівники поліції змушені були застосувати заходи фізичного впливу, відповідно до вимог Закону.

Фото: Нацполіція

“В даний час за медичною допомогою звернулися 9 поліцейських і одна цивільна особа”, – йдеться в повідомленні.

Національна поліція відкрила два кримінальних провадження за фактом протестів в Нових Санжарах.