У Нових Санжарах, де відбулися зіткнення через заселення евакуйованих українців, поліція затримала 24 учасників протесту.

Про це на брифінгу заявив глава Нацполіції генерал Ігор Клименко.

“Затримано з ранку 17 людина, ввечері затримано сім осіб. Розслідування триває. Діям кожного громадянина буде дана правова оцінка. Однозначно, ніхто не має права порушувати закон”, – заявив Клименко.

В даний час з активними учасниками подій спілкуються слідчі. Їх діям буде дана принципова оцінка.

Поліцейські і нацгвардійці продовжують стежити за порядком і забезпечувати охорону території санаторію.

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.

Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.