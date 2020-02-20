Ролики сутичок опубліковані у Facebook.
Варто відзначити, що ще зі вчора в соцмережах почали закликати збиратися і блокувати виїзди.
Так, автомобілістів закликали збиратися біля військового санаторію Нацгвардії в Нових Санжарах.
❗️Прямо сейчас при въезде в Новые Санжары (Полтавская область) происходят столкновения местных жителей с полицией.
Жителям города стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев везут в Санжары, в госпиталь который находится в центре города.
Нові Санжари, куди мають прибути евакуйовані із Китаю.
Більше відео: https://t.me/bykvu
Опубліковано Букви Четвер, 20 лютого 2020 р.
Опубліковано ХС • Харьков Середа, 19 лютого 2020 р.
Місцеві жителі заявляють, що їх нібито побили правоохоронці.
Опубліковано Oleg Reshetylo Четвер, 20 лютого 2020 р.
Мітингувальники стоять з національними прапорами, привезли польову кухню.
У свою чергу голова Полтавської обласної держадміністрації Олег Синегубов закликав жителів селища Нові Санжари не панікувати.
Він зазначив, що з Китаю в Україну повертаються наші співгромадяни.
У МВС зазначають, що всі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об’єкті або порушення режиму їх обсервації будуть припинятися поліцією і Нацгвардією відповідно до вимог закону та рішення урядового штабу.
У міністерстві підкреслюють, що загрози здоров’ю громадян відсутні, спільно з Міністерством охорони здоров’я проводяться активні профілактичні заходи.
Президент України Володимир Зеленський засудив протести в регіонах проти прийому евакуйованих із Китаю українців і запевнив, що небезпеки немає.
- 20 лютого літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з китайського Уханя українцями і іноземцями приземлився в міжнародному аеропорту “Бориспіль” для дозаправки.
- Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розкрив деталі евакуації українців із китайського міста Ухань. Йдеться про 56 людей. Серед них – українські та іноземні громадяни. Наразі дата евакуації запланована на 20 лютого. Безпосередньо перед посадкою в літак громадяни пройдуть медичний огляд, і ті, у кого будуть симптоми ГРВІ та підвищення температури до 37,2, до польоту допущені не будуть. Після посадки в Україні пасажирів і екіпаж з персоналом відправлять на карантин, а літак пройде спеціальну дорогу дезінфекцію, всі відходи спалять.
- Кабінет Міністрів виділив 4,5 мільйона гривень на евакуацію українців з епіцентру нового атипового коронавірусу, китайської провінції Хубей.