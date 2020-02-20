У Нових Санжарах, що в Полтавській області, люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Крім того, в місті сталися сутички між поліцією і протестуючими.

Ролики сутичок опубліковані у Facebook.

Варто відзначити, що ще зі вчора в соцмережах почали закликати збиратися і блокувати виїзди.

Так, автомобілістів закликали збиратися біля військового санаторію Нацгвардії в Нових Санжарах.

❗️Прямо сейчас при въезде в Новые Санжары (Полтавская область) происходят столкновения местных жителей с полицией. Жителям города стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев везут в Санжары, в госпиталь который находится в центре города. Протести в Нових Санжарах Нові Санжари, куди мають прибути евакуйовані із Китаю. Більше відео: https://t.me/bykvu Опубліковано Букви Четвер, 20 лютого 2020 р. Опубліковано ХС • Харьков Середа, 19 лютого 2020 р.

Місцеві жителі заявляють, що їх нібито побили правоохоронці.

Опубліковано Oleg Reshetylo Четвер, 20 лютого 2020 р.

Мітингувальники стоять з національними прапорами, привезли польову кухню.

У свою чергу голова Полтавської обласної держадміністрації Олег Синегубов закликав жителів селища Нові Санжари не панікувати.

Він зазначив, що з Китаю в Україну повертаються наші співгромадяни.

У МВС зазначають, що всі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об’єкті або порушення режиму їх обсервації будуть припинятися поліцією і Нацгвардією відповідно до вимог закону та рішення урядового штабу.

У міністерстві підкреслюють, що загрози здоров’ю громадян відсутні, спільно з Міністерством охорони здоров’я проводяться активні профілактичні заходи.

Президент України Володимир Зеленський засудив протести в регіонах проти прийому евакуйованих із Китаю українців і запевнив, що небезпеки немає.