У Нових Санжарах відбулося термінове засідання Кабміну

У Нових Санжарах відбулося термінове засідання уряду за участі прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Гончарука.

Засідання проходило в місцевій бібліотеці. На відео видно, що участь у засіданні взяли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька та інші учасники оперативного штабу.

Про ситуацію в Нових Санжарах також доповідали силовики.

Через кілька хвилин трансляцію перервали, а незабаром зі сторінки Гончарука зник відповідний пост.

Через 40 хвилин на сторінці Прем’єра з’явилася трансляція брифінгу за результатами засідання Кабміну.