У Нових Санжарах відбулося термінове засідання Кабміну

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Гончарука.
Засідання проходило в місцевій бібліотеці. На відео видно, що участь у засіданні взяли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька та інші учасники оперативного штабу.
Про ситуацію в Нових Санжарах також доповідали силовики.
Через кілька хвилин трансляцію перервали, а незабаром зі сторінки Гончарука зник відповідний пост.
Через 40 хвилин на сторінці Прем’єра з’явилася трансляція брифінгу за результатами засідання Кабміну.
Нагадаємо, сьогодні евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.
Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті перебуває міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
- На думку медіаекспертки Інституту масової інформації Ірини Земляна “протестувальники не стільки проти розміщення евакуйованих людей на території району, їх обурює повна секретність і відсутність діалогу з боку посадових осіб”.
- Народний депутат від фракції “Слуги народу” Ліза Богуцька збирала підписи під зверненням до Служби безпеки України про відкриття провадження через протести на тлі евакуації українців з Китаю. Також готується звернення до генпрокурора та Державному бюро розслідувань.