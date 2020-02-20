Пряму трансляцію веде “Радіо Свобода“.
На відео видно, як поліція в повному спорядженні за допомогою броньованого автомобіля здійснює спроби потіснити протестантів з дороги.
При цьому протестувальники підпалили автомобільні покришки, складені посереди дороги.
Між поліціянтами й протестантами тривають сутички.
- Раніше літак з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями прибув до Харкова. На борту літака авіакомпанії SkyUp знаходяться 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі. Раніше лайнер прибув в аеропорт “Бориспіль” для дозаправки.
- У Нових Санжарах, що в Полтавській області, люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Крім того, в місті сталися сутички між поліцією і протестуючими.
- Президент України Володимир Зеленський засудив протести в регіонах проти прийому евакуйованих із Китаю українців і запевнив, що небезпеки немає.