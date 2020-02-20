У Нових Санжарах, куди мають привезти українців, евакуйованих з Китаю, поновилися сутички протестувальників з поліцією.

Пряму трансляцію веде “Радіо Свобода“.

На відео видно, як поліція в повному спорядженні за допомогою броньованого автомобіля здійснює спроби потіснити протестантів з дороги.

При цьому протестувальники підпалили автомобільні покришки, складені посереди дороги.

Між поліціянтами й протестантами тривають сутички.