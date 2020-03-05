У Нових Санжарах (Полтавська область) завершився термін обсервації громадян України та іноземців, яких евакуювали з китайського Уханя 20 лютого через спалах коронавірусу.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook вже колишній міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, яка добровільно перебувала разом із евакуйованими.

Вона зазначила, що ні у кого з них не був діагностований коронавірус.

“14-денний термін обсервації закінчився. Ми вже спакували речі та готуємось повернутись до своїх родин, друзів та звичного життя. Найважливішим є те, що всі евакуйовані з Китаю, члени екіпажу та команда супроводу – не мають захворювання на коронавірус. Протягом двох тижнів вся Україна мала змогу детально стежити за обсервацією евакуйованих громадян України та інших країн. Ми детально висвітлювали усі її аспекти: стан здоров’я, результати аналізів, питання побуту”, – зазначила Скалецька.

Вона подякувала всім, хто знаходився в обсервації, “за відповідальне ставлення і розуміння”, а також всім, хто брав участь в організації евакуації та підтримував.

“Сподіваюсь, їхній приклад допоможе суспільству усвідомити необхідність відповідально ставитись до свого власного здоров’я та здоров’я інших; навчить дисципліні та готовності приймати певні обмеження задля здоров’я всіх; дозволить пам’ятати, що всі ми – люди, і мусимо підтримувати одне одного”, – наголосила Скалецька.

Окремо вона подякувала команді МОЗ “за щоденну наполегливу працю”.

Як поінформували в прес-службі Нацгвардії України, термін обсервації в медцентрі “Нові Санжари” закінчився сьогодні о 12:00.

“Напередодні були отримані лабораторні дослідження, що завершують повний цикл досліджень з обсервації… За їх результатами, ані у осіб, які перебувають у обсервації, ані у персоналу, який мав будь-який контакт з зоною обсервації під час обслуговування або евакуації, не було виявлено випадків або навіть підозр на новий коронавірус”, – наголошується в повідомленні.

Варто відзначити, що в Нові Санжари для зустрічі з евакуйованими прибули президент Володимир Зеленський, очільник МВС Арсен Аваков і секретар РНБО Олексій Данілов.

Спілкування Президента України Володимира Зеленського з українськими та іноземними громадянами, які перебували під медичним наглядом у Медичному центрі «Нові Санжари». Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 5 березня 2020 р.

20 лютого спецрейсом з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань в Україну прибули в цілому 94 людини, з яких 22 – члени екіпажу і супроводжуючого медичного персоналу. Серед пасажирів, яких направили на обсервацію, 45 громадян України і 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Ріки, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).