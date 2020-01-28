Голова Національного союзу журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко заявив, що запропонований міністром культури, молоді та спорту Володимиром Бородянським законопроєкт щодо протидії дезінформації спрямований на встановлення контролю влади над українськими медіа.

Про це повідомила пресслужба НСЖУ.

“Національна спілка журналістів є найбільшим об’єднанням журналістів в Україні і має мандат представляти інтереси понад 17 тисяч своїх членів. Від імені тисяч колег-журналістів офіційно заявляю: нинішній законопроєкт Міністерства культури спрямований на встановлення контролю влади над українськими медіа. Цю ініціативу ми вважаємо серйозною атакою на свободу слова і грубим втручанням у журналістську діяльність“, – йдеться в повідомленні.

Томіленко наголосив, що уряду слід припинити обговорення та просування цього законопроєкту. Водночас, він закликав журналістські та інші громадські організації не брати участі в доопрацюванні “шкідливого для медіа документу“.

Крім того, голова НСЖУ вважає, що законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до правдивої інформації” у цілому не дає ефективних інструментів боротьби з російською пропагандою та дезінформацією, а лише посилює тиск на українські ЗМІ під прикриттям війни.

”Законопроєкт пропонує, по суті, розділити журналістів на два сорти – так званих ”професійних журналістів” і просто журналістів. Вважаємо цю ідею ганебною і дискримінаційною. Ліцензування журналістської професії владою неприпустимо. Обговорення цієї ідеї не має сенсу. Від неї потрібно відмовитися”, – пояснив він.

Томіленко також зазначив, що законопроєкт передбачає створення інституту Уповноваженого з питань інформації з широким спектром інструментів для втручання в роботу в редакцій. Проте, за його словами, замість захисту прав журналістів чи громадян Уповноважений фактично займатиметься цензурою – надсилатиме вимоги до ЗМІ спростувати чи зняти інформацію під загрозою судового позову.

”Держава в такий спосіб за кошти платників податків створює цензора, який боротиметься з критикою влади у ЗМІ. Обговорення такого інституту контрпродуктивне. Від цього потрібно відмовитися”, – наголосив він.

Щодо наміру влади створити підконтрольне громадське об’єднання АПЖУ (асоціація професійних журналістів), голова НСЖУ вважає, що його руками пропонується карати нелояльних до влади журналістів і медіа. Але це неприпустимо, більш того, такого немає в жодній демократичній країні.

”Законопроєкт скасовує право бути акредитованими в органах влади та інші закріплені в законодавстві права журналістів для тих, хто не увійде до провладної АПЖУ (Асоціації професійних журналістів). Тобто журналісти з сотень медіа не зможуть потрапити до Верховної Ради чи на заходи в Офісі Президента. Якщо на журналістів буде скоєно напад під час роботи чи надходитимуть погрози, поліція не зможе почати розслідування за профільними ”журналістськими” статтями Кримінального кодексу. Отже захист медійників послабиться. Це ганебна ідея, яку не варто навіть обговорювати”, – додав він.

Водночас, Томіленко надав пропозиції НСЖУ для боротьби з дезінформацією.

За його словами, відкритість української влади і політиків – це найкращий інструмент для боротьби з фейками.

”Влада має розповідати, що і навіщо вона робить, з якою метою. Тоді зміцниться довіра як журналістів, так і суспільства до влади, а вплив російських фейків нівелюється”, – пояснив він.

Голова НСЖУ наголосив, що українські журналісти потребують захисту від фізичних атак і агресії, ефективного розслідування випадків перешкоджання журналістській діяльності, справедливого покарання кривдників.

Він також додав, що медійникам дійсно потрібен Уповноважений або Омбудсмен, який захищатиме журналістів та їх права.

”Який не дозволить силовикам затягувати розслідування, імітувати діяльність і незаконно закривати справи. Який не миритиметься із цькуванням журналістів та медіа. За такі ініціативи журналісти вам аплодуватимуть, а не кричатимуть ”Ганьба!” – як зараз. Ми не будемо з чиновниками ”боротися за коми”, торгуватися за міру кримінальної відповідальності. Спілка журналістів не увійшла і не входитиме до робочої групи Мінкульту щодо розробки нинішнього законопроекту про дезінформацію. Вважаємо неможливим обговорювати інструменти тиску на медіа і згортання свободи слова”, – резюмував він.