Про це йшла мова в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

Так, за свій рахунок українцям, як і раніше, буде необхідно оплачувати немедичні послуги в медустановах.

“Українець зі своєї кишені може оплачувати немедичні послуги, а сервісні, за офіційним прайсом лікарні. Наприклад, знову-таки на пологах… За пологи все необхідне оплатила Національна служба здоров’я, але якщо породілля хоче підвищеного комфорту палату або більш якісне харчування — це може бути за офіційним прайсом в лікарні”, — підкреслила Бойко.

Також українці будуть оплачувати самостійно стоматологічні послуги, якщо це не термінова допомога, і пацієнт — не дитина.

“НСЗУ гарантує допомогу дітям та ургентну стоматологічну допомогу, тобто термінову. Всі інші стоматологічні послуги НСЗУ не гарантує й за них не платить. Це теж може бути офіційний прайс та за фактом так вже є офіційно”, — додала голова департаменту комунікації НСЗУ.

Також Бойко повідомила, що і за гарантовано безкоштовні послуги українцям доведеться заплатити, якщо вони не підписали декларацію з сімейним лікарем або не отримали направлення.

“Ще може бути медична допомога, яка, наприклад, входить в пакет, за який сплачує НСЗУ. Але якщо пацієнт не має декларації або електронного направлення, але прийшов за цією допомогою, — з нього можуть взяти кошти”, — пояснила вона.

Точну інформацію про кожну послуну і те, є вона платною або безкоштовною в кожному окремо взятому медзакладі, можна буде отримати на місці.

“Ви будете бачити, коли ми закантрактіруем лікарню. Заходьте в лікарню і бачите, на яких контрактах вона з нами є. По кожному контракту є список, що туди виходить, а що не входить. Все, що входить та оплачується державою, ви за це нічого не повинні платити. А те, що не входить — з цього повинен бути офіційний прайс”, — додала Бойко.

На відео з 1 година 41 хвилини