Газета The New York Times знову позначила півострів Крим, як російський, на карті поширення коронавірусу в світі.

Посольство України в США звернулося до газети із закликом виправити карту.

У виданні опублікували карту-інфографіку щодо пандемії COVID-19. На ній півострів Крим було позначено тим же кольором, що й територію Росії.

“New York Times зробило невірну карту коронавірусу! Це так безвідповідально! Команда New York Times, ви дійсно підтримуєте всі звірства, катування і навіть вбивства, які Кремль здійснює в окупованому Криму? Якщо ні – виправте карту”, – йдеться в повідомленні посольства.

New York Times made incorrect Coronavirus map! This is so irresponsible! @nytimes team, do you really support all atrocities, tortures and even murders that Kremlin orders in occupied #Crimea? If not – correct the map➡️ https://t.co/qKPYUVOpUO pic.twitter.com/Ic6yY9AJcc — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) April 3, 2020

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли The New York Times публікує карту України без Криму.

У листопадовому матеріалі “A Disgraced Ukrainian Oligarch’s Bizarre Ski Resort Plan” (“Опальний український олігарх планує новий химерний гірськолижний курорт”) як ілюстрацію редакція The New York Times оприлюднила карту регіону, позначивши континентальну Україну світлим кольором, а Крим та інші території навколо – на кілька відтінків темніше.

На це звернули увагу в посольстві України в США, закликавши видання виправити помилку і “не грати на руку російській інформаційній пропаганді”.