Представники американської газети The New York Times зв'язалася з хакерами, які, імовірно, зламали акаунти в Twitter багатьох знаменитостей.

Про це повідомили на сайті видання.

У газеті вказали, що хакери – чотири людини. Вони показали журналістам докази того, що причетні до злому.

“Чотири людини, які брали участь у цій схемі, поговорили з The Times і поділилися численними журналами та скрінами розмов … демонструючи свою причетність до і після того, як про злом стало відомо”, – сказано в повідомленні.

За словами журналістів, хакерами керував чоловік, який назвався Кірком.

Хакери розповіли, що учасники злому – молоді люди двадцяти років. Вони розповіли, що один з них живе на Західному узбережжі США, ще один родом з Англії.

Кірк стверджував, то працює в Twitter, тому у нього була можливість взяти під контроль всі облікові записи в соцмережі.

Особистість Кірка і його мотивація не відомі навіть співучасникам масового злому.

Також невідомо, чи отримав ватажок хакерів доступ до особистої інформації власників зламаних акаунтів.

Слідчі, які займаються цією справою, заявили, що інформація від хакерів, яку передали журналістам, відповідає тій, яка є в матеріалах справи.

Як повідомлялося раніше, зловмисники зламали Twitter-аккаунти і запропонували підписникам перевести на їх гаманець гроші, обіцяючи повернути подвоєну суму. Серед постраждалих були відомі бізнесмени (Білл Гейтс, Ілон Маск, Джефф Безос), зірки (Каньє Уест, Кім Кардашьян), компанії (Apple і Uber) та американські політики (Джо Байден, Барак Обама).

В результаті зловмисникам вдалося заробити майже 13 біткоіни (близько 120 тисяч доларів).