Президент України Володимир Зеленський 17 липня усунув від посади генеральну прокурорку своєї країни та керівника внутрішньої розвідки, що стало найзначнішою зміною в уряді з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому. Короткими указами оголосили про відсторонення генпрокурорки Ірини Венедіктової та керівника СБУ Івана Баканова, друга дитинства президента. Водночас в.о. генпрокурора Офіс президента призначив Олексія Симоненка, котрого у 2020 році Національне антикорупційне бюро звинуватило у “незаконному” втручанні в розслідування справи про корупцію.

Про це йдеться у матеріалі американської газети The New York Times.

Пізніше Зеленський зауважив, що реагує на велику кількість розслідувань про державну зраду, відкритих проти співробітників правоохоронних органів, зокрема у Генпрокуратурі та СБУ.

18 липня очільник держави призначив заступника Баканова Василя Малюка виконувачем обов’язків голови СБУ.

Офіс Зеленського наказав усунути Венедіктову, яка відіграла помітну та дуже публічну роль у зусиллях України у переслідуваннях росіян за воєнні злочини та звірства. Інший указ зробив те саме щодо Баканова, посилаючись на “статтю 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України”. Йдеться про “невиконання службових обов’язків, що призвело до людських жертв або інших тяжких наслідків”.

Загалом проти правоохоронців відкрито 651 справу про державну зраду, зазначив у своєму виступі Володимир Зеленський — і додав, що понад 60 працівників прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти держави.

“Такий набір злочинів проти основ національної безпеки держави та виявлені зв’язки між співробітниками силових структур України та спецслужбами РФ ставлять дуже серйозні питання керівництву”, – додав глава держави.

Американські посадовці заявили, що ці кроки демонструють зусилля Зеленського призначити більш досвідчених лідерів на ключові посади у сфері безпеки.

Спецслужби США надають величезні обсяги інформації українським партнерам. Посадовці зауважили у неділю, що звільнення Баканова не було спричинене будь-яким неправильним використанням розвідінформації чи будь-яким серйозним проникненням РФ в розвідувальні служби України.

Служба безпеки України є головним внутрішнім органом безпеки та розвідки в Україні та спадкоємицею місцевого відділення КДБ радянських часів. Маючи 27 000 співробітників, це найбільше агентство безпеки в Європі, яке потребує реформування — для порівняння, за даними Atlantic Council, у британській МІ-5 працює лише 4400 співробітників.

Хоча розвідувальні служби США працювали з СБУ, їхні основні стосунки під час війни були з військовою розвідкою України.

До повномасштабного нападу більша частина кабінету Зеленського була “дверима, що оберталися”. Але після нього кадрові зміни стали рідшими — аж до недільного звільнення двох високопосадовців правоохоронних органів.

Стосунки Зеленського з Бакановим налічують десятиліття. Друзі дитинства, вони разом працювали в індустрії розваг — Зеленський як актор, а Баканов — як режисер студії “Квартал 95”.

Баканов був одним із кількох ветеранів комедійної індустрії, які прийшли за Зеленським в уряд. І все ж, попри скептицизм щодо їх компетенції, який висловлювали політичні опоненти до того, як РФ вдерлась в Україну, уряд Зеленського кинув виклик очікуванням, продовжуючи операції та координуючи оборону країни в перші хаотичні місяці повномасштабної війни.

Проте інші посадовці в уряді президента звинувачували Баканова у провалах розвідки та помилках, які дозволили російській армії захопити місто Херсон на півдні України майже без боїв, і Зеленський прагнув замінити його. Про це в червні повідомили у Politico.

Після того, як Венедіктову звільнили в неділю, суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України розслідувати неподання нею інформації про майно в декларації, яку зобов’язані подавати посадовці.

Крім швидкого призначення заступника на заміну Баканову, Офіс президента призначив виконувачем обов’язків генпрокурора Олексія Симоненка, котрий був заступником Венедіктової. У 2020 році його звинуватило Національне антикорупційне бюро України у “незаконному” втручанні в розслідування корупції.