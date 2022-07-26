Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Ольга Батова у сторіз опублікувала фото своєї заяви на звільнення.

У ньому Батова написала, що просить звільнити її за власним бажанням.

Щодо причин, то їх Ольга Батова пообіцяла озвучити завтра, 27 липня. За її словами, “off the records для журналістів”.

“І слава ЗСУ, і хай допоможе нам Бог”, – резюмувала вона.

ДОВІДКА: Ольга Батова з лютого 2022 року очолювала Фонд держмайна України.

У січні 2020 року вона стала радницею голови Фонду держмайна, який на той час очолював Дмитро Сенниченко. Він був головою ФДМ з 2019 року, однак у листопаді 2021 року повідомив, що йде у відставку. Його заяву Верховна Рада прийняла лише у лютому 2022 року.

З того часу Батова почала виконувати обов’язки голови ФДМ, оскільки з грудня 2021 року була призначена Кабміном першою заступницею голови Фонду.

Нещодавно, 18 липня, інформаційне агентство “Інтерфакс Україна” опублікувало інтерв’ю з Батовою, в якому вона розповідала про плани приватизації. Тоді жодних заяв щодо своєї відставки Ольга Батова не зробила.