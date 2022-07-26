Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Ольга Батова у сторіз опублікувала фото своєї заяви на звільнення.

У ньому Батова написала, що просить звільнити її за власним бажанням.

Фото: скриншот зі сторіз facebook.com/olya.batova

Щодо причин, то їх Ольга Батова пообіцяла озвучити завтра, 27 липня. За її словами, “off the records для журналістів”.

“І слава ЗСУ, і хай допоможе нам Бог”, – резюмувала вона.

ДОВІДКА: Ольга Батова з лютого 2022 року очолювала Фонд держмайна України.

У січні 2020 року вона стала радницею голови Фонду держмайна, який на той час очолював Дмитро Сенниченко. Він був головою ФДМ з 2019 року, однак у листопаді 2021 року повідомив, що йде у відставку. Його заяву Верховна Рада прийняла лише у лютому 2022 року.

З того часу Батова почала виконувати обов’язки голови ФДМ, оскільки з грудня 2021 року була призначена Кабміном першою заступницею голови Фонду.

Нещодавно, 18 липня, інформаційне агентство “Інтерфакс Україна” опублікувало інтерв’ю з Батовою, в якому вона розповідала про плани приватизації. Тоді жодних заяв щодо своєї відставки Ольга Батова не зробила.