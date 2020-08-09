Про це він повідомив у Facebook.

“Так сталося, що і мене не оминув COVID-19. Де це відбулось і коли це сталось, мені достеменно невідомо, однак, допускаю що найбільш ймовірно, що я інфікувався під час пікетування міської ради підприємцями з Центрального ринку. Разом з тим нікого не хочу звинувачувати. Раз захворів, винен сам”, – написав мер.

Також він додав, що тепер працівники міської ради зрозуміють, чому він жорстко вимагав від них дотримання масочного режиму та інших обмежувальних карантинних заходів.

Пустовіт повідомив, що з 2 серпня перебуває на самоізоляції.