Про це повідомляє агентство Associated Press.

Минулої п’ятниці влада Об’єднаних Арабських Еміратів оголосила про перегляд деяких ісламістських законів, що діяли в країні.

7 листопада офіційне інформагентство WAM коротко повідомило, що президент ОАЕ Халіфа ібн Заїд Аль Нахайян затвердив ряд поправок до законів, які спрямовані на підвищення економічного та соціального становища країни та “закріплення принципів толерантності в ОАЕ”.

Згодом державна газета The National оголосила, що ці зміни набули чинності, та розповіла деталі, не вказуючи джерело інформації.

Йдеться, наприклад, про скасування покарання за споживання та зберігання алкоголю. Хоча алкогольні напої та пиво широко доступні в барах та клубах міст ОАЕ, особам потрібна державна ліцензія на придбання, транспортування або вживання алкоголю вдома. Нове правило дозволить мусульманам, яким заборонено отримувати ліцензії, вільно вживати алкогольні напої.

Інша поправка дозволяє “спільне проживання неодружених пар”, що вже давно є злочином в ОАЕ.

Спроба самогубства, заборонена ісламським законодавством, також буде декриміналізована.

Щодо зусиль задля захисту прав жінок, влада позбудеться законів, що захищають “злочини за честь”. Відтак за напади на жінок, вмотивовані поведінкою, яку розцінюють як зневагу до родини, до релігії чи культури, переслідуватимуть так само як і за інші напади.

Чи плануються якісь зміни у законодавстві щодо, наприклад, гомосексуальності, яка розцінюється як образлива поведінка щодо місцевих звичаїв, не повідомляється.