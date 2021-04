Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Нура аль-Матрооші стала однією з двох нових астронавтів Космічного центру ОАЕ імені Мохаммеда бін Рашида (MBR).

Як повідомив віцепрезидент і прем’єр-міністр ОАЕ шейх Мохаммед ібн Рашид Аль Мактум, жінку відібрали разом із ще одним астронавтом Мохаммедом аль-Муллою серед більш ніж 4000 кандидатів, котрі подали заявки на участь у програмі.

We announce the first Arab female astronaut, among two new astronauts, selected from over 4,000 candidates to be trained with NASA for future space exploration missions. Congratulations Noura Al Matrooshi and Mohammed Al Mulla. pic.twitter.com/bfyquyzqAJ

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 10, 2021