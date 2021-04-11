В Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) оголосили ім’я першої в історії країни жінки-астронавта.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Нура аль-Матрооші стала однією з двох нових астронавтів Космічного центру ОАЕ імені Мохаммеда бін Рашида (MBR).

Як повідомив віцепрезидент і прем’єр-міністр ОАЕ шейх Мохаммед ібн Рашид Аль Мактум, жінку відібрали разом із ще одним астронавтом Мохаммедом аль-Муллою серед більш ніж 4000 кандидатів, котрі подали заявки на участь у програмі.

We announce the first Arab female astronaut, among two new astronauts, selected from over 4,000 candidates to be trained with NASA for future space exploration missions. Congratulations Noura Al Matrooshi and Mohammed Al Mulla. pic.twitter.com/bfyquyzqAJ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 10, 2021

“Сьогодні нація подарувала мені незабутні хвилини. Я прагну наполегливо працювати над написанням історичних моментів та досягнень, які назавжди залишиться в пам’яті нашого народу”, – написала Нура аль-Матрооші у Twitter.

Астронавтка народилася у 1993 році та має ступінь бакалавра машинобудування Університету Об’єднаних Арабських Еміратів.

Вона працює інженером у Національній нафто-будівельній компанії.

“Її пристрасть до космосу почалася в юному віці… Вона живе із девізом: “Роби те, що робить тебе щасливим”, — йдеться у відеопрезентації MBR.

Другий астронавт, котрий пройшов відбір, – Мохаммед аль-Мулла народився у 1988 році. Він працює пілотом в поліції Дубая та очолює навчальний підрозділ правоохоронців.

Нові астронавти будуть тренуватися в NASA (Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору США) для майбутніх досліджень космосу.