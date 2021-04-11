Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Нура аль-Матрооші стала однією з двох нових астронавтів Космічного центру ОАЕ імені Мохаммеда бін Рашида (MBR).

Як повідомив віцепрезидент і прем’єр-міністр ОАЕ шейх Мохаммед ібн Рашид Аль Мактум, жінку відібрали разом із ще одним астронавтом Мохаммедом аль-Муллою серед більш ніж 4000 кандидатів, котрі подали заявки на участь у програмі.

“Сьогодні нація подарувала мені незабутні хвилини. Я прагну наполегливо працювати над написанням історичних моментів та досягнень, які назавжди залишиться в пам’яті нашого народу”, – написала Нура аль-Матрооші у Twitter.

Астронавтка народилася у 1993 році та має ступінь бакалавра машинобудування Університету Об’єднаних Арабських Еміратів.

Вона працює інженером у Національній нафто-будівельній компанії.

“Її пристрасть до космосу почалася в юному віці… Вона живе із девізом: “Роби те, що робить тебе щасливим”, — йдеться у відеопрезентації MBR.

Другий астронавт, котрий пройшов відбір, – Мохаммед аль-Мулла народився у 1988 році. Він працює пілотом в поліції Дубая та очолює навчальний підрозділ правоохоронців.

Нові астронавти будуть тренуватися в NASA (Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору США) для майбутніх досліджень космосу.

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