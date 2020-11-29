Про це повідомляє KhaleejTimes.
Комплекс будівель з максимальною висотою 144 поверхи знесли через реконструкцію поблизу території порту.
До вибуху готувалися ретельно – попередньо в будівлях заклали 18 тисяч вибухових пристроїв.
За заявою влади, магазини та ринки в районі порту Міна (Міна Зайед) були тимчасово закриті до 16:00 в п’ятницю, 27 листопада, щоб завершити процес знесення.
Зазначається, що вибух потрапив до Книги рекордів Гіннесса, як найбезпечніший контрольований вибух у світі.
- Раніше повідомлялося, що німецький електромобіль Porsche Taycan встановив світовий рекорд з найтривалішого дрифту серед електрокарів і потрапив до Книги рекордів Гіннеса.