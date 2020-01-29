Про це повідомляє Emirates News Agency.

Захворіли члени однієї сім’ї, які прибули з китайського міста Ухань, звідки почалося поширення вірусу. Про кількість хворих не повідомляється, але в міністерстві запевнили, що вони знаходяться в стабільному стані.

“Загальний стан здоров’я не викликає занепокоєння”, – йдеться в заяві.

У відомстві уточнили, що вжили “всіх необхідних заходів обережності відповідно до рекомендацій, умов і стандартів, затверджених Всесвітньою організацією охорони здоров’я”.

Варто відзначити, що кількість підтверджених випадків зараження коронавірусною інфекцією на материковому Китаї досягла 5974, що переч яку загинуло майже 800 людей у всьому світі.

У провінції Хубей, столицею якої є місто Ухань, зареєстровано 840 нових випадків захворювання. Кількість смертей від коронавірусу 2019-nCoV зросла до 132.

Випадки зараження були також зафіксовані в Австралії, Малайзії, Франції, Канаді, США, Японії, Німеччині і низці інших країн.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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