Про це повідомляє англомовна газета ОАЕ Khaleej Times.

Увечері у вівторок, 5 травня, в 40-поверховому будинку Аббко на території району Аль Нахда в місті Шарджа спалахнула сильна пожежа.

Fire breaks out in Sharjah building Details…https://t.co/ECgPVKKWVk Video by Abhishek Sen Gupta/Khaleej Times pic.twitter.com/aEyzjbihPh — Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020

Жителів будинку і кількох сусідніх будівель евакуювали. Більше десятка автомобілів “швидкої” і пожежників були спрямовані до місця події.

Abbco Tower in #AlNahda, #sharjah. Near Taj Bangalore restaurant. Even as firefighters from Sharjah Civil Defence battle the blaze, the #fire is still raging and nearby towers are at risk. Residents evacuated.

До ліквідації пожежі залучили кілька безпілотників.

It took several drones, at least a dozen fire trucks, and scores of firefighters but authorities finally put out a massive #fire that ravaged the 40-floor Abbco Tower in #AlNahda #Sharjah. Cooling ops underway

Редактор Khaleej Times Віккі Капур поінформував, що пожежникам вдалося локалізувати пожежу, проте хмарочос сильно пошкоджений.

#Sharjah Civil Defence firefighters are close to overpowering the blaze. But the tower seems badly damaged by the #fire https://t.co/8f4ND1H1z8 pic.twitter.com/EG07xsatoz — Vicky Kapur (@vickykapur) May 5, 2020

Про жертв пожежі та її причини поки не повідомляється.