Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.
Встановлено, що правоохоронець виконував завдання на одному з блокпостів в Донецькій області. Наразі він перебуває в інфекційному відділенні медичного закладу під наглядом лікарів, стан його здоров’я задовільний.
Зазначається, що всі, хто контактував з ним протягом останнього часу ізольовані, а в службових приміщеннях проведена дезінфекція. Також контактні особи пройшли медичний огляд та тестування на COVID-19.
“Командування Об’єднаних сил вживає усі необхідні заходи щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції у військових колективах”, – додали у пресслужбі.
- У Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 62 особи, за останню добу зафіксовано 14 нових випадків.