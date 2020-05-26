У поліцейського зі складу Об’єднаних сил підтвердили захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.

Встановлено, що правоохоронець виконував завдання на одному з блокпостів в Донецькій області. Наразі він перебуває в інфекційному відділенні медичного закладу під наглядом лікарів, стан його здоров’я задовільний.

Зазначається, що всі, хто контактував з ним протягом останнього часу ізольовані, а в службових приміщеннях проведена дезінфекція. Також контактні особи пройшли медичний огляд та тестування на COVID-19.

“Командування Об’єднаних сил вживає усі необхідні заходи щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції у військових колективах”, – додали у пресслужбі.