В Об'єднаних силах ЗСУ повідомили про ситуацію на північних кордонах України. За даними командування, російські окупанти утримують поблизу кордону з Україною близько 17 000 армійців.

Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, ситуація у північній частині українсько-російського кордону контрольована, одна окупанти щоденно обстрілюють з артилерії прикордонні районі Сумщини та Чернігівщини. Таким чином ворог намагається завдати вогневе ураження по об’єктах критичної цивільної інфраструктури та викриття нашої системи ППО.

Також росіяни завдають авіаударів по прикордонних регіонах. Зазвичай цілять по військових та інфраструктурних об’єктах. Однак унаслідок цих ударів є чисельні випадки руйнування цивільних об’єктів та жертв серед місцевого населення.

“До дій на північному напрямку противник залучає два угруповання прикриття державного кордону, які розгорнуті у південній частині Білорусі та на територіях Брянської і Курської областей РФ, загальною чисельністю близько 17 тисяч осіб” , – додав Наєв.

Також зберігається присутність військових РФ на полігонах Білорусі чисельність близько 2800 осіб. На білоруських військових аеродромах продовжують перебувати літаки та гелікоптери повітряно-космічних сил ЗС РФ.

“Але, незважаючи на це, ми продовжуємо підсилювати Північне угруповання військ, готуємо резерви. Здійснюємо моніторинг обстановки, переозброюємося на більш сучасні іноземні зразки, вдосконалюємо тривалі фортифікаційні споруди, підвищуємо щільність мінування території прикордонних смуг, навчаємо людей”, – резюмував Сергій Наєв.