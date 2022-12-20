Про це повідомив Командувач об’єднаних сил ЗС України у Facebook.
За його словами, зараз на території Білорусі зосереджені друга мотострілецька дивізія першої танкової армії та авіаційне угрупування, в складі якого є новітні зразки авіації повітряно-космічних сил збройних сил РФ.
Крім того, там присутні підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами “Іскандер” з балістичними ракетами, які призначені для застосування по цілях на території України.
Як зауважив Командувач об’єднаних сил, цього потенціалу, наразі, достатньо, аби створити загрозу Україні та провести тактичні дії. Він запевнив, що військові уважно стежать за озброєнням, що перекидається з боку РФ та робимо щодня відповідний аналіз.
“Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів. Крім цього, Генеральним штабом ЗСУ передбачене значне нарощування угруповань у разі істотного зростання сил та засобів з протилежного боку”, — додав Наєв.
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