Заяву опубліковано на сайті Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).

Як повідомлялося раніше, Міністерство культури, молоді та спорту України представило законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до правдивої інформації”. Документ був розкритикований експертами журналістської громадської організації “Центр масової інформації” та Європейської федерації журналістів.

Представник ОБСЄ наголосив, що розуміє “необхідність боротьби з дезінформацією, особливо в контексті нинішнього конфлікту в Україні і навколо неї”. Однак це, на його думку, “не повинно робитися за рахунок свободи засобів масової інформації та втручання держави в утримання засобів масової інформації та організацію журналістської діяльності в країні”.

“Боротьба з дезінформацією є законною метою. Але право кожного на свободу вираження, яке закріплене в Конституції України та в її зобов’язаннях перед ОБСЄ та міжнародних зобов’язаннях, має повністю дотримуватися. Саморегулювання, підтримка професійних стандартів журналістики та ініціатив з перевірки фактів, незалежність засобів масової інформації, різноманітність джерел для спростування неправдивої інформації та розвиток медіаграмотності є ключовими компонентами в боротьбі з маніпулюванням інформацією та першочергово важливо для забезпечення доступу до надійної інформації”, — зазначив Дезір.

Представник також додав, що кілька асоціацій ЗМІ, Національна спілка журналістів України та Європейська федерація журналістів піддали різкій критиці новий законопроєкт, головним чином тому, що він передбачає надмірне втручання державного регулювання.

Крім цього, Дезір заявив, що він готовий брати участь в обговореннях з владою та провести юридичну експертизу законопроєкту, аби гарантувати, що він не вплине негативно на свободу ЗМІ.

Нагадаємо, у грудні Володимир Бородянський повідомив, що законопроєкт про дезінформацію вже на фінальній стадії розробки. Внесення законопроєкту в парламент очікується в березні 2020 року.

Раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський анонсував, що в законопроєкті буде пункт про кримінальну відповідальність, яка передбачена для “фабрик ботів”.

Також міністр Бородянський виступив за введення в Україні відповідальності (зокрема, кримінальної) для журналістів за розголошення недостовірної або маніпулятивною інформації.