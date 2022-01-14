Космічна рентгенівська обсерваторія"Чандра" Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) сфотографувала планетарну туманність Абель 39 у сузір’ї Геркулес.

Про це повідомила обсерваторія у Твіттері.

Як зазначають дослідники, планетарна туманність Абель 39 має майже ідеальну сферичну форму, її діаметр становить близько 5 світлових років. Останні 22 тисячі років її радіус постійно збільшується зі швидкістю 35 км за секунду.