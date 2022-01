Про це повідомила обсерваторія у Твіттері.

Як зазначають дослідники, планетарна туманність Абель 39 має майже ідеальну сферичну форму, її діаметр становить близько 5 світлових років. Останні 22 тисячі років її радіус постійно збільшується зі швидкістю 35 км за секунду.

Today Chandra is peering into Hercules. Nearby in the sky is the almost perfectly spherical planetary nebula, Abell 39. Roughly 5 light years in diameter, the nebula has been expanding for more than 22,000 years based on its radius and an assumed expansion velocity of ~35 km/s. pic.twitter.com/XlaVgIOeGJ

— Chandra Observatory (@chandraxray) January 13, 2022