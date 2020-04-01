З 1 квітня в громадському транспорті Києва почали діяти нові види проїзних квитків. При цьому паперові талони залишаться в користуванні до 1 липня.

Про це поінформували в прес-службі Київської міської держадміністрації.

“З 1 квітня для проїзду в столичному метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці діятимуть нові види проїзних квитків. Ідеться про проїзні квитки на визначену кількість поїздок, безлімітні місячні проїзні квитки і так звані “туристичні квитки” з терміном дії від 24 до 72 годин”, – сказано в повідомленні.

Для проїзду тепер буде використовуватися електронна синя карта Kyiv Smart Card (єдиний електронний квиток), на яку можна записати до 100 поїздок (але не більше 50 за один раз). Користуватися ними можна на всіх видах наземного громадського транспорту і в метро протягом року з дати останнього поповнення. Вартість кожної поїздки складе від 6,50 грн до 8,00 грн в залежності від суми поповнення.

Поїздки, придбані на пластикову безконтактну картку київського метрополітену (так звану зелену карту) до 31 березня 2020 року, будуть дійсні до 31 березня 2021 року.

Вводяться також безлімітні проїзні на всі види транспорту (метрополітен, автобус, трамвай, тролейбус, фунікулер і міську електричку) з місячним терміном дії. Повна вартість такого проїзного складе 1300 грн (або 650 грн – на другу половину місяця). Крім того, 46 поїздок на місяць будуть коштувати 290 грн; 62 поїздки – 390 грн; 92 поїздки – 575 грн; 124 поїздки – 770 грн.

Також передбачені “туристичні” проїзні (для туристів або гостей, які знаходяться в Києві транзитом) без обмеження кількості поїздок на всі види громадського транспорту. Так, квиток на 24 години буде коштувати 100 грн, на 48 годин – 150 грн і на 72 години – 200 грн.

Для оплати проїзду пасажиру достатньо піднести електронний квиток до валідатора в салоні транспортного засобу або в пунктах пропуску київського метрополітену. За допомогою спеціальних пристроїв контролери перевірятимуть факт оплати проїзду.

Купити і поповнити Kyiv Smart Card можна: в додатках KyivSmartCity і Приват24, в терміналах самообслуговування е-квитка, “ПриватБанку”, IBox, EasyPay, 2click, в Т-кіосках, на платіжному порталі Portmone, за допомогою “Київстар СМАРТ⸱ГРОШІ” і в касах на станціях київського метрополітену.

При відсутності Kyiv Smart Card оплатити разову поїздку можна, придбавши QR-код або паперовий квиток КП “Київпастранс”.

Паперові квитки старого зразка для одноразового проїзду в трамваї, тролейбусі, автобусі, фунікулері, міській електричці будуть діяти до 1 липня 2020 року. Вартість разової поїздки складе 8 гривень.