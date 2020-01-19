20 січня 2020 пройде інтернет-голосування за кандидатів в члени громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Половина цих осіб пов'язані з МВС Арсена Авакова і дотичних до нього структур.

Про це йдеться в дослідженні журналістів “Наші гроші”.

Агентство допустило до інтернет-голосування 15 кандидатів, про що повідомило на власному сайті.

Половина цих осіб пов’язані з МВС Арсена Авакова та дотичних до нього структур. Натомість, кандидатів, які говорили про схеми в АРМА, відсіяли. Зокрема, не допустили до голосування виконавчого директора ГО “Бізнес-варта” Ольгу Тригуб. Вона неодноразово заявляла про неправомірні дії АРМА щодо бізнесу, зокрема, ТОВ “НЕСТ” – Братського маслопресового заводу. Цей завод за три дні рейдернули, а потім передали в агентство, яке віддало актив в управління фірмі з гіршою пропозицією і без актів прокуратури.

Відмову Тригуб АРМА формулювала, зокрема, так: “…важливими принципами Громадської Ради при АРМА є політична неупередженість, доброчесність та професіоналізм. Через спроби тиску, публічні образливі висловлювання, кандидатом разом із ГО фактично спричинено негативний інформаційний привід, як на роботу АРМА в цілому, так і на його працівників”.

Другою причиною недопущення Тригуб була її начебто участь у керівних органах партії, що є недопустимим для кандидатів. Тригуб спростувала цю інформацію та пообіцяла судитися.

Також не пропустили колишню очільницю департаменту з питань люстрації Мін’юсту Тетяну Козаченко, яка в судах теж захищає інтереси ТОВ “НЕСТ”. АРМА не дала чіткого пояснення про виключення Козаченко з кандидатів, написавши в загальному про “можливий конфлікт інтересів”.

Водночас, в агентстві не побачили конфлікту інтересів у юриста фірми “VBPartners” Микити Нураліна і допустили його до голосування. Хоча, за даними Yanukovychleaks, Нуралін входив до групи юристів власника СЄПЕК Сергія Курченка. Як свідчать відновлені Канцелярською Сотнею документи, пропущені через шредер в офісі Курченка і не вилучені СБУ, на Курченка працював цілий юридичний департамент, і Нуралін в ньому фігурує як старший юрист, що відповідав за “інші медіа активи”.

Підрозділ, в якому працював Нуралін, судячи з тих же документів, очолював партнер-співзасновник “VBPartners” Денис Бугай – колишній член наглядової ради UMH Group. Як свідчать матеріали Yanukovychleaks, серед функціоналу підрозділу Бугая, був, зокрема, УМХ. Разом з тим, активи групи компаній “Український медіа холдинг” передані в АРМА у вересні 2019 року, в листопаді агентство анонсувало їх передачу в управління.

Після Майдану Бугая затримали по справі Курченка, але відпустили. Нині він очолює Асоціацію правників України, а віце-президентом АПУ є старший партнер юридичної групи LCF Артем Стоянов. LCF – компанія, керуючим партнером якої є Анна Огренчук. Це – дружина юриста Андрія Довбенка, якого називали смотрящим за Мін’юстом у часи Павла Петренка. Донедавна головний юрист АРМА Андрій Потьомкін також трудився науковим радником в LCF. Після того, як міністром юстиції став Денис Малюська, працівники Мін’юсту почали влаштовуватися в АРМА.

Прізвище Дениса Бугая спливає в біографії ще одного кандидата – Романа Солодкого. Останній є президентом Всеукраїнської асоціації “Кадетська співдружність”. Членом ради цієї асоціації в реєстрі громадських об’єднань є Денис Бугай.

В інформації про досвід діяльності ГО “Громадянський корпус”, яка делегує його, Солодкий пише, що організацією “ініційовано та впроваджено громадську ініціативу “Народний контроль”, яка протидіяла “рейдерському захопленню СК “Восход”, “санкціонованого столичною владою”.

В “Українському медіа холдингу” юридичним радником у 2014 році працював ще один кандидат до громради при АРМА Сергій Назаренко із ГО “Аналітична група “Левіафан”. 2016 року Назаренко перейшов до юридичного департаменту МВС Авакова. А 2018 року став працювати у структурі Мін’юсту державним експертом Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції.

Нині Назаренко має блог у виданні LB.ua, де, зокрема, пише про ринок лотерей, який ЗМІ пов’язують із Аваковим. Власником свідоцтва на знак для товарів і послуг “Лівий Берег” є Вадим Омельченко. Останній реєструвався учасником фірми “Ferdico srl”, через яку Аваков став власником вілли в Італії.

Загалом, з МВС Авакова та дотичними до нього структурами пов’язані більшість кандидатів.

Данила Брусова делегувала в АРМА від ГО “Молодіжна організація “Заради майбутнього України”. Заступник голови правління цієї ГО Анатолій Шиян очолює полтавський осередок “Нацкорпусу”.

Сам Брусов є в переліку осіб, які переказували кошти на рахунок політичної партії “Національний корпус”. Зазначимо, що Брусов переказав 1980 грн, і разом із ним таку ж суму того дня, 2 липня 2018 року, в місті Києві переказали ще шестеро осіб.

Політичну партію “Національний корпус” створив Андрій Білецький. Він також є одним із засновників полку “Азов”, що до листопада 2014 року був підрозділом патрульної служби міліції особливого призначення МВС. Проєкт Bellingcat називає Авакова “політичним покровителем Азова”.

Кандидат Ольга Касьян іде від ГО “Всеукраїнський альянс бійців та волонтерів АТО”. Втім, у березні 2019 р. вона подавалася в раду громадського контролю Державного Бюро Розслідувань від тієї ж ГО, що й Данило Брусов – “Молодіжна організація “Заради майбутнього України”.

У Верховній Раді 8 скликання Касьян була помічником члена ГО “Цивільний корпус Азов” Олега Петренка.

Максим Забара, як свідчить біографія кандидата, також є членом партії “Національний корпус”. Із 2017 року Забара входить до ГО “Національні дружини”, ідейним натхненником створення яких є Андрій Білецький.

Кандидат Сергій Луценко працював у структурі МВС Авакова офіційно, на різних посадах, до 2014 р. Зараз працює в лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мін’юсту. Луценка делегувала в АРМА ГО “Всеукраїнський центр протидії корупції та сприяння правоохоронним органам “Антикорупційна ініціатива”. Почесним головою цієї організації є заступник голови громадської ради при МВС Павло Комірчий.

Ветеран полку “Азов” Нікіта Макєєв делегований сателітом “Національного корпусу” і “Національних дружин” – ГО “Захист і реконструкція країни” (ГО “Зірка”). Співзасновником “Зірки” є Сергій Коротких – один із бойових командирів та організаційних лідерів “Азову”, член “Нацкорпусу” та, як повідомляє Bellingcat, людина з близького оточення Арсена Авакова.

Макєєв – росіянин, 2014 року приїхав в Україну воювати на українській стороні. 18 липня 2019 року президент Зеленський надав Макєєву та кільком іншим іноземцям громадянство. В указі зазначалося, що прийняття цих осіб до громадянства становить державний інтерес для України. 25 липня 2019 року Макєєв напав на автомобіль екс-президента Петра Порошенка. Київське управління Нацполіції відкрило за цим фактом кримінальне провадження.

Його делегувала ГО “Національний моніторинг”. Ця організація також має стосунок до “Нацкорпусу” – її голова правління Гліб Небескул реєструвався керівником Бериславської районної партійної організації “Національний корпус”.

Решта кандидатів із МВС та його структурами не мають видимого зв’язку. Так, Павло Міхайліді був у минулій громадській раді при АРМА і ось делегований знову від ГО “Спілка кризис-менеджерів України”. Одним із засновників цієї організації є Сергій Донков – член дисциплінарної комісії арбітражних керуючих Мін’юсту за часів Павла Петренка. Головою цієї комісії в той час був Антон Янчук (донедавна – голова АРМА), а членом комісії – Андрій Потьомкін (донедавна – головний юрист агентства).

Ще претендентами в раду є особи, пов’язані з ГО “Стоп корупції”, створеної за ініціативою колишнього заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лева Парцхаладзе. 2018 р. “Стоп корупції” виключили з глобальної мережі журналістів-розслідувачів GIJN через “відсутніть журналістського професіоналізму” та “конфлікт інтересів”. Це був перший випадок в історії GIJN, яка об’єднує журналістів 76 країн. Представник ГО “Стоп корупції” Владислав Соловйов, який зараз хоче стати членом громради при АРМА у 2017-2019 роках входив до складу громадської ради при Мін’юсті. Ще один кандидат Денис Шинкаренко іде в АРМА від ГО зі схожою назвою – “Стоп Нелегал”, засновником та головою якої є Богдан Хмельницький із ГО “Стоп корупції”.

Також в кандидати допустили співвласника “Юридичної компанії “Хоменко, Піта і партнери” Юрія Піту, який 2012 року реєструвався довіреною особою кандидата в нардепи Лева Перцхаладзе. Піта делегований ГО “Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України”.

Також потрапив у перелік кандидатів Руслан Соболь – голова правління “Асоціації власників малого та середнього бізнесу”, співвласник агентства нерухомості “Профі”. Керівник “Профі” Костянтин Кретов теж є кандидатом у громадську раду.

Із 15 допущених осіб після голосування членами громадської ради при АРМА стануть 9.