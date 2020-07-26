Про це повідомив виконуючий обов’язки директора міського лабораторного центру Сергій Чумак.
У період з 22 по 24 липня було зафіксовано чотири випадки зараження.
Вчора медики протестували 61 студента, які контактували з хворими. 48 з них виявилися зараженими. Студентів тестували за допомогою ПЛР-тестів.
Всього, в КПІ зафіксовано 52 випадки зараження. У гуртожитку живуть 152 студента.
У приміщенні тепер проводять дезінфекцію, а також визначили місця ізоляції хворих.
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