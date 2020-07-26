В Інституті спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" зафіксували спалах коронавируса.

Про це повідомив виконуючий обов’язки директора міського лабораторного центру Сергій Чумак.

У період з 22 по 24 липня було зафіксовано чотири випадки зараження.

Вчора медики протестували 61 студента, які контактували з хворими. 48 з них виявилися зараженими. Студентів тестували за допомогою ПЛР-тестів.

Всього, в КПІ зафіксовано 52 випадки зараження. У гуртожитку живуть 152 студента.

У приміщенні тепер проводять дезінфекцію, а також визначили місця ізоляції хворих.