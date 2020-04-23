Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

Результати тестування наступні:

  • всього перевірено зразків біологічного матеріалу – 224.
  • підтверджено випадки коронавірусної хвороби (COVID-19) – 78.
  • з них діти до 17 років – 16.

Серед захворілих працівників гуртожитку – двоє.

Три пацієнти перебувають у лікарні. Решта – на самоізоляції за місцем проживання.

Також обстежено чктверо працівників поліції та одна медична сестра. Результати у них негативні.

  • Раніше повідомлялося, що у місті Вишневе Київської області в одному з гуртожитків коронавірусом COVID-19 заразилися 37 осіб, двоє померли.