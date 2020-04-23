Сьогодні, 23 квітня, медики завершили ПЛР-тестування мешканців гуртожитку в місті Вишневому (вул. Освіти, 5), де раніше було зафіксовано спалах коронавируса. Всього перевірили 224 людини.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

Результати тестування наступні:

всього перевірено зразків біологічного матеріалу – 224.

підтверджено випадки коронавірусної хвороби (COVID-19) – 78.

з них діти до 17 років – 16.

Серед захворілих працівників гуртожитку – двоє.

Три пацієнти перебувають у лікарні. Решта – на самоізоляції за місцем проживання.

Також обстежено чктверо працівників поліції та одна медична сестра. Результати у них негативні.