Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.
Результати тестування наступні:
- всього перевірено зразків біологічного матеріалу – 224.
- підтверджено випадки коронавірусної хвороби (COVID-19) – 78.
- з них діти до 17 років – 16.
Серед захворілих працівників гуртожитку – двоє.
Три пацієнти перебувають у лікарні. Решта – на самоізоляції за місцем проживання.
Також обстежено чктверо працівників поліції та одна медична сестра. Результати у них негативні.
- Раніше повідомлялося, що у місті Вишневе Київської області в одному з гуртожитків коронавірусом COVID-19 заразилися 37 осіб, двоє померли.