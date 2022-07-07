Постійний комітет ПА ОБСЄ закликав внести зміни до Правил і процедур, які створять механізм позбавлення повноважень держави-учасниці делегації, яка порушила суверенітет та територіальну цілісність іншої держави-учасниці.
Також резолюція розглядає дії РФ як воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, наполягаючи на якйнайшвидшому створенні спеціального міжнародного кримінального трибуналу.
Водночас Парламентська асамблея вимагає негайно та повністю вивести війська, відновити територіальну цілісність України, засуджує примусове переміщення громадян України на територію РФ, створену росіянами продовольчу кризу, знищення на викрадення культурної спадщини.
Ще дві резолюції ухвалені на сесії ОБСЄ “стосуються питань безпеки журналістів у зоні конфлікту, а також впливу безпекових загроз під час війни на життя людей та громадського суспільства”.
- Раніше Сполучене Королівство відмовило делегації з РФ в отриманні віз для участі в липневій сесії Парламентської асамблеї (ПА) ОБСЄ.
- Нагадаємо, проросійська пропаганда продовжує поширювати свої наративи. Наприклад, постійний представник РФ в ООН Василь Небезя заявив, що у росіян “як і раніше, добре ставлення до українського народу, його культури та мови”, однак зараз українські лідери реалізують чужий для Росії та України геополітичний порядок денний.
- Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця помітив, що свого часу Рада Безпеки та Генасамблеї ООН не голосували за прийняття РФ. Річ у тім, що після розвалу Радянського союзу у 1991 році Росія брала участь у засіданнях, хоча на той момент була відсутньою в Статуті ООН і взагалі у списку країн-членів ООН.