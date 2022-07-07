На черговій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ ухвалили три важливі резолюції щодо України. Ключовою є "Агресивна війна Російської Федерації проти України та її народу, що також становить загрозу всьому регіону ОБСЄ".

Про це повідомила членкиня української делегації Євгенія Кравчук у Facebook.

Постійний комітет ПА ОБСЄ закликав внести зміни до Правил і процедур, які створять механізм позбавлення повноважень держави-учасниці делегації, яка порушила суверенітет та територіальну цілісність іншої держави-учасниці.

Також резолюція розглядає дії РФ як воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, наполягаючи на якйнайшвидшому створенні спеціального міжнародного кримінального трибуналу.

Водночас Парламентська асамблея вимагає негайно та повністю вивести війська, відновити територіальну цілісність України, засуджує примусове переміщення громадян України на територію РФ, створену росіянами продовольчу кризу, знищення на викрадення культурної спадщини.

Ще дві резолюції ухвалені на сесії ОБСЄ “стосуються питань безпеки журналістів у зоні конфлікту, а також впливу безпекових загроз під час війни на життя людей та громадського суспільства”.