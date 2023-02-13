В очікуванні санкцій: в Росії дозволять ремонт медтехніки неоригінальними запчастинами

Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на проєкт наказу Росздравнагляду.
В РФ побоюються запровадження санкцій Заходу відносно російської галузі охорони здоров’я — однієї з останніх, поки що не порушених обмеженнями на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Водночас левова частка медичної техніки в російських медустановах вироблена за кордоном і, відповідно, повинна регулярно вивозитися для ремонту. Зокрема рентгенівські трубки для комп’ютерних томографів необхідно міняти раз на півтора року, тоді як основними виробниками є компанії Нідерландів, Німеччини, США та Японії.
Тож у разі запровадження санкцій співпраця з ними може виявитися неможливою.
Поки російські клініки не мали проблем з вивезенням техніки для ремонту. Натомість влітку минулого року один зі швейцарських виробників апаратів для вентиляції легень відмовився обслуговувати вже поставлені в РФ апарати в одній з московських клінік.
Компанії в РФ можуть отримати тимчасовий дозвіл на вивіз із країни медтехніки. Однак повернення медобладнання може бути ускладнене, якщо ремонту вимагають комплектуючі з категорії товарів подвійного призначення, такі як напівпровідники.
Аби уникнути ризиків неповернення, в РФ пропонують у разі ремонту та обслуговування дозволити використовувати комплектуючі, що не передбачені виробником.
Деякі експерти зауважили, що нині і так значну частину медтехніки в Росії обслуговують несертифіковані сервісні центри, правда лиш щодо типових деталей. Тоді як високотехнологічне обладнання здебільшого складається з унікальних елементів, технологію створення яких знає лише компанія-виробник.
Окрім того, розробка комплектуючих або моделей медтехніки російського виробництва коштуватиме дорожче, ніж придбання за кордоном.
Зауважимо, економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.
Варто нагадати, що за місяць до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, найвищі економічні довірені особи президента РФ Володимира Путіна відвідали його резиденцію в Ново-Огарьово під Москвою, щоб поінформувати очільника Кремля про ймовірні наслідки західних санкцій.
Згідно з останніми підрахунками аналітиків, витрати на військову мобілізацію РФ та вплив західних санкцій можуть “пробити діру” в бюджетних прогнозах уряду та вичерпати резерви Москви до найнижчого рівня за останні десятиліття.
Зокрема, 29 грудня минулого року російська валюта досягла восьмимісячного мінімуму, додавши до різкого падіння в грудні через обвал світових цін на нафту та санкції Заходу, спрямовані на енергетичний сектор Росії.
Вже у лютому цього року стало відомо, що російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.
- У Москві висловили готовність відновити постачання газу в Європу газопроводом Ямал-Європа. Таке повідомив віце-прем’єр-міністр РФ Олександр Новак.
- Економіка Європи, схоже, уникне серйозного шоку, якого боявся регіон на тлі енергетичної кризи внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але середньострокові проблеми регіону, видається, виправити важче, і Європа постає перед боротьбою за збереження свого промислового ядра.
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