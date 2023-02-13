З 1 вересня 2023 року усі російські медичні установи зможуть ремонтувати обладнання, користуючись неоригінальними запчастинами та комплектуючими.

Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на проєкт наказу Росздравнагляду.

В РФ побоюються запровадження санкцій Заходу відносно російської галузі охорони здоров’я — однієї з останніх, поки що не порушених обмеженнями на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Водночас левова частка медичної техніки в російських медустановах вироблена за кордоном і, відповідно, повинна регулярно вивозитися для ремонту. Зокрема рентгенівські трубки для комп’ютерних томографів необхідно міняти раз на півтора року, тоді як основними виробниками є компанії Нідерландів, Німеччини, США та Японії.

Тож у разі запровадження санкцій співпраця з ними може виявитися неможливою.

Поки російські клініки не мали проблем з вивезенням техніки для ремонту. Натомість влітку минулого року один зі швейцарських виробників апаратів для вентиляції легень відмовився обслуговувати вже поставлені в РФ апарати в одній з московських клінік.

Компанії в РФ можуть отримати тимчасовий дозвіл на вивіз із країни медтехніки. Однак повернення медобладнання може бути ускладнене, якщо ремонту вимагають комплектуючі з категорії товарів подвійного призначення, такі як напівпровідники.

Аби уникнути ризиків неповернення, в РФ пропонують у разі ремонту та обслуговування дозволити використовувати комплектуючі, що не передбачені виробником.

Деякі експерти зауважили, що нині і так значну частину медтехніки в Росії обслуговують несертифіковані сервісні центри, правда лиш щодо типових деталей. Тоді як високотехнологічне обладнання здебільшого складається з унікальних елементів, технологію створення яких знає лише компанія-виробник.

Окрім того, розробка комплектуючих або моделей медтехніки російського виробництва коштуватиме дорожче, ніж придбання за кордоном.

Зауважимо, економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.