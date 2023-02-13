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В очікуванні санкцій: в Росії дозволять ремонт медтехніки неоригінальними запчастинами

З 1 вересня 2023 року усі російські медичні установи зможуть ремонтувати обладнання, користуючись неоригінальними запчастинами та комплектуючими.

Понеділок, 13 лютого 2023, 23:05
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Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на проєкт наказу Росздравнагляду.

В РФ побоюються запровадження санкцій Заходу відносно російської галузі охорони здоров’я — однієї з останніх, поки що не порушених обмеженнями на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Водночас левова частка медичної техніки в російських медустановах вироблена за кордоном і, відповідно, повинна регулярно вивозитися для ремонту. Зокрема рентгенівські трубки для комп’ютерних томографів необхідно міняти раз на півтора року, тоді як основними виробниками є компанії Нідерландів, Німеччини, США та Японії.

Тож у разі запровадження санкцій співпраця з ними може виявитися неможливою.

Поки російські клініки не мали проблем з вивезенням техніки для ремонту. Натомість влітку минулого року один зі швейцарських виробників апаратів для вентиляції легень відмовився обслуговувати вже поставлені в РФ апарати в одній з московських клінік.

Компанії в РФ можуть отримати тимчасовий дозвіл на вивіз із країни медтехніки. Однак повернення медобладнання може бути ускладнене, якщо ремонту вимагають комплектуючі з категорії товарів подвійного призначення, такі як напівпровідники.

Аби уникнути ризиків неповернення, в РФ пропонують у разі ремонту та обслуговування дозволити використовувати комплектуючі, що не передбачені виробником.

Деякі експерти зауважили, що нині і так значну частину медтехніки в Росії обслуговують несертифіковані сервісні центри, правда лиш щодо типових деталей. Тоді як високотехнологічне обладнання здебільшого складається з унікальних елементів, технологію створення яких знає лише компанія-виробник.

Окрім того, розробка комплектуючих або моделей медтехніки російського виробництва коштуватиме дорожче, ніж придбання за кордоном.

Зауважимо, економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.

Варто нагадати, що за місяць до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, найвищі економічні довірені особи президента РФ Володимира Путіна відвідали його резиденцію в Ново-Огарьово під Москвою, щоб поінформувати очільника Кремля про ймовірні наслідки західних санкцій.

Згідно з останніми підрахунками аналітиків, витрати на військову мобілізацію РФ та вплив західних санкцій можуть “пробити діру” в бюджетних прогнозах уряду та вичерпати резерви Москви до найнижчого рівня за останні десятиліття.

Зокрема, 29 грудня минулого року російська валюта досягла восьмимісячного мінімуму, додавши до різкого падіння в грудні через обвал світових цін на нафту та санкції Заходу, спрямовані на енергетичний сектор Росії.

Вже у лютому цього року стало відомо, що російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.

Теги: ізоляція росіян, ізоляція рф, медична сфера в рф, наслідки ізоляції, очікування санкції, санкції

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