Про це повідомляє Politico.
Спочатку у Степієна були легкі симптоми грипу. У світлі останніх подій він здав тест на COVID-19, і він виявився позитивним.
Степієн працюватиме віддалено, а займатися роботою штабу буде його заступник, Джастін Кларк.
Степієн контактував з Трампом у вівторок. Вони літали на дебати в Клівленд разом.
Раніше телеканал CNN повідомив, що всі події за участю Трампа, заплановані на найближчий час, будуть відкладені або проведені в онлайновому форматі.
- Нагадаємо, кілька днів тому відбулися перші дебати між кандидатами — демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом.
- Уже після дебатів в однієї з помічниць Трампа, Хоуп Хікс, діагностували COVID-19. Незабаром позитивні результати тестів отримали також сам президент і його дружина Меланія.
- Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Про те, що може статися, якщо один з кандидатів у президенти США помре чи не зможе обіймати посаду за станом здоров’я, читайте у матеріалі.