У керівника виборчого штабу кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа діагностували коронавірус. Білл Степіен пішов на самоізоляцію, але продовжує працювати.

Про це повідомляє Politico.

Спочатку у Степієна були легкі симптоми грипу. У світлі останніх подій він здав тест на COVID-19, і він виявився позитивним.

Степієн працюватиме віддалено, а займатися роботою штабу буде його заступник, Джастін Кларк.

Степієн контактував з Трампом у вівторок. Вони літали на дебати в Клівленд разом.

Раніше телеканал CNN повідомив, що всі події за участю Трампа, заплановані на найближчий час, будуть відкладені або проведені в онлайновому форматі.