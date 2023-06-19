Джерело: ГУНП в Одеській області.
Попередньо відомо, що трапився інцидент між двома працівниками ТЦК та місцевим чоловіком.
“У ході словесної перепалки один із представників органу військового управління здійснив постріл угору зі стартового пістолета”, — зазначили у поліції.
За даними правоохоронців, всіх учасників сварки встановили. З ними проводять слідчі дії. Було вилучено зброю, набої, стріляну гільзу й інші речові докази, які надалі скерують на експертне дослідження.
Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 4. ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Її санкція тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
- В Одесі усі пляжі визнано непридатними для купання. На них зафіксували суттєве погіршення стану води після підриву Каховської ГЕС.
- В Одесі ухвалили рішення заборонити стихійну торгівлю рибою та морепродуктами. Це пов’язано з наслідками від російського підриву Каховської ГЕС.
- На час воєнного стану в Одесі запровадили обмеження відносно роботи розважальних центрів, нічних клубів та ресторанів з 22:00 до 9:00.