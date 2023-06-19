Джерело: ГУНП в Одеській області.

Попередньо відомо, що трапився інцидент між двома працівниками ТЦК та місцевим чоловіком.

“У ході словесної перепалки один із представників органу військового управління здійснив постріл угору зі стартового пістолета”, — зазначили у поліції.

За даними правоохоронців, всіх учасників сварки встановили. З ними проводять слідчі дії. Було вилучено зброю, набої, стріляну гільзу й інші речові докази, які надалі скерують на експертне дослідження.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 4. ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Її санкція тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.