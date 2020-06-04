В Одесі 12-річний хлопець за кермом BMW, ключі від якого викрав у знайомого, тікав від поліціянтів, ігноруючи червоне світло світлофорів і дорожні знаки, після чого потрапив у ДТП.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Одеській області.

Так, близько 22:00 3 червня патрульні поліціянти на вул. Святослава Ріхтера помітили автівку, яка рухалася в напрямку вул. Центральний аеропорт. На вимогу зупинити авто водій не реагував та всіляко порушував правила дорожнього руху: створював аварійні обставини іншим учасникам дорожнього руху, проїжджав перехрестя на заборонений сигнал світлофору, не виконував вимоги дорожніх знаків та розмітки.

Правоохоронці переслідували автівку та передавали напрямок руху BMW до радіоефіру, щоб відвести інші транспортні засоби та попередити пішоходів.

Після чого під час повороту водій не впорався з керуванням, скоїв наїзд на бордюр, і автомобіль зупинився.

Зазначається, що за кермом виявився 12-річний хлопець.

У поліції додали, що на малолітньому вже є одне незаконне заволодіння транспортним засобом, а також крадіжки телефонів, гаманців, грошей та велосипеда. Зараз досудове розслідування завершене у восьми провадженнях, вони на розгляді в суді, де вирішується питання про застосування до хлопця заходів виховного характеру.

Після останнього правопорушення вирішуватиметься питання про поміщення підлітка до спеціалізованого закладу виховного типу, а його матір буде притягнута до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 184 КУпАП, вдев’яте за цей рік.