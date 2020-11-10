Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.
Інцидент стався на проспекті Небесної Сотні.
За наявною інформацією, кермувальник “Toyota”, рухаючись по проспекту Небесної сотні, не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту. Внаслідок події тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 39-річна жінка, її 15-річна донька, 16-річний хлопець та 48-річна жінка. Зараз вони у лікарні.
Фото: Нацполіція
Вирішується питання про правову кваліфікацію події. Водій проходить медичний огляд для перевірки на наявність алкоголю в крові.
Зараз на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють причини та обставини аварії.
- 30 жовтня близько 16:00 в Києві на Майдані Незалежності сталася масштабна аварія. Автомобіль влетів у натовп та протаранив декілька припаркованих автомобілів. За інформацією Патрульної поліції, загинуло двоє осіб, ще троє отримали травми.