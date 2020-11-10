В Одесі ввечері 10 листопада автомобіль Toyota в’їхав у зупинку громадського транспорту, внаслідок інциденту постраждало четверо людей.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

Інцидент стався на проспекті Небесної Сотні.

За наявною інформацією, кермувальник “Toyota”, рухаючись по проспекту Небесної сотні, не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту. Внаслідок події тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 39-річна жінка, її 15-річна донька, 16-річний хлопець та 48-річна жінка. Зараз вони у лікарні.

Фото: Нацполіція

Вирішується питання про правову кваліфікацію події. Водій проходить медичний огляд для перевірки на наявність алкоголю в крові.

Зараз на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють причини та обставини аварії.