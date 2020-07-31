На міському пляжі в Одесі знайшли загиблого дельфіна. Його викинуло на берег неподалік від затонулого танкера "Делфі".

Про це повідомляють #Букви.

Спершу про загибель дельфіна на міському пляжі повідомили у пресслужбі Держекоінспекції в Одеській області. Про випадок стало відомо від працівників Науково-дослідної установи “Український науковий центр екології моря”.

Експерти здійснили оперативний виїзд на пляж, провели огляд тіла дельфіна та транспортували його до наукового центру.

“При візуальному огляді загиблого дельфіна, механічних пошкоджень не було виявлено. Далі представники ДЕІ в Одеській області передали загиблого дельфіна до установи УкрНЦЕМ, […] для проведення досліджень з метою відбору біологічних зразків для визначення причин смерті тварини”, — запевнили у Держекоінспекції.

Варто зазначити, що в Держекоінспекції не зазначили назву пляжу, на якому це сталося. За інформацією місцевого видання “Думская”, дельфіна знайшли відпочивальники на пляжі “Дельфін”.

Як відомо, саме на цьому пляжі вже понад пів року міститься затонулий танкер “Делфі”, з якого час від часу спостерігаються витікання нафти.

Про це свідчить відеозапис з місця події. На ньому можна помітити, що відстань між місцем виявлення тварини та судном є незначною.

У коментарі виданню працівники місцевого дельфінарію повідомили, що забрудненість акваторії могла спричинити смерть дельфіна. Держекоінспекція пообіцяла назвати причину загибелі тварини після досліджень.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року під час сильного шторму судно “Делфі”, що знаходилося в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”.

В результаті аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера “Делфі” перевищила допустиму норму в 157 разів. Через кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.

Власник танкера “Делфі”, що перекинувся, обіцяв прибрати судно до кінця 2019 року, проте так і не зробив цього.