Одеський блогер Стас Домбровський порізав собі горло ножем у залі суду. Це сталося після того, як суддя оголосив про рішення взяти його під варту.

Про це повідомляють #Букви.

У п’ятницю, 31 липня, у Приморському районному суді Одеси відбулося засідання з обрання запобіжного заходу блогеру Стасу Домбровському в одному з кримінальних проваджень, де він фігурує.

Одразу після того, як суддя оголосив, що задовольнив клопотання прокурорів про обрання Домбровському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 28 вересня, блогер дістав лезо та порізав собі шию. Цей момент було зафіксовано на відео.

Поранивши себе, блогер звернувся до судді, сказавши таке:

“Ось сюди. Так нормально буде? Давайте так [нерозбірливо]. Я сьогодні здохну. Це твоя [нерозбірливо]. Я не був винуватий, мені н***й робити в тюрмі”.

Також блогер заявив, що рішення судді є несправедливим, він “виконує замовлення”.

За інформацією місцевого видання “Одеса-онлайн”, Домбровському на місці надали медичну допомогу та ушпиталили.

За що Домбровського взяли під варту?

Згідно з заявою Приморського райсуду, запобіжний захід Домбровському було образно в рамках розслідування злочину за статтею ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб).

Йдеться про інцидент, що стався вночі 20 липня поточного року на вулиці Успенській у центрі Одеси. Мала місце суперечка, під час якої постраждав громадянин П., учасник бойових дій на Донбасі.

За версією слідства, Домбровський “гучно висловлюючись нецензурною лайкою на адресу оточуючих та погрожуючи застосуванням фізичного насильства, навмисно заподіяв тілесні ушкодження потерпілому П., який є учасником бойових дій, в результаті чого П. впав на землю і втратив свідомість”.

Надалі блогер “з метою придушення волі оточуючих, погрожував застосуванням сльозогінного газу”. Це тривало близько 15 – 20 хвилин.

В цей самий час суд розглядає обвинувальний акт щодо Домбровського в іншій справі. Провадження пов’язане за погрозою або насильство щодо журналіста та зараження вірусом імунодефіциту людини (ч. 1 ст. 130 та ч. 2 ст. 345-1 КК України). Потерпілим у цій справі є одеський екоактивіст Владислав Балінський.

Сутичка між ними мала місце в серпні 2019 року. Тоді Домбровский (він є людиною, хворою на СНІД, про що заявляє публічно), вкусив Балінського за ніс. Відео інциденту опубліковано на Youtube-каналі блогера.

З огляду на цей факт, а також те, що злочин, у якому підозрюється блогер, пов’язаний із застосуванням фізичного насильства, суд вирішив застосувати до нього найтяжчий запобіжний захід.

“Застосування більш м’якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою не зможе запобігти доведеним під час розгляду ризикам зважаючи на обставини справи, початкову стадію досудового розслідування, та дані про особу підозрюваного і його поведінку”, — зазначили у суді.