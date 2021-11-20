Одеські правоохоронці запобігли замовному вбивству підприємця з боку конкурента за 100 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області.

Об’єктом злочину став чоловік, діяльність якого пов’язана з ринком продукції водних біоресурсів.

Замовник звернувся по допомогу “кримінального авторитета”, який наразі перебуває у виправній колонії. Той використав свої зв’язки та підібрав кілера з посередником, які повинні були зайнятися організацією злочину. Обидва – неодноразово судимі за тяжкі злочини.

Правоохоронці встановили, де, коли і яким чином зловмисники запланували вбивство бізнесмена та запобігли цьому. Як тільки виконавець злочину приїхав на ринок, де працював потерпілий, правоохоронці затримали його.

“Під час спецоперації одночасно було затримано й інших осіб, причетних до правопорушення. У будинках, камері тримання та транспортних засобах провели санкціоновані заходи, під час яких вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи, одяг та інші речові докази їхньої причетності до організації вбивства підприємця, а також зброю, гранату та наркотики”, – проінформували в поліції.

Дії зловмисників кваліфіковано як замах на вбивство, вчинене на замовлення за попередньою змовою (ч. 2 ст. 15, п. п. 11 та 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Фігурантам загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.