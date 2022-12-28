Про це інформує місцеве видання “Думская“.

З самого ранку працівники розбирали дерев’яний саркофаг навколо пам’ятника, і ввечері почали його демонтовувати. Через деякий час стало відомо, що пам’ятник уже зняли та вивезли.

Проблема пам’ятника не лише в тому, що Катерина II – негативна діячка для України, яка ліквідувала Запорізьку Січ та закріпачила селян. Як раніше пояснила історикиня Мирослава Воробей, заснування Катериною Одеси – імперський міф.

Що передувало рішенню про демонтаж пам’ятників?

Раніше 18 вересня в Одесі відбувся мітинг, під час якого закликали знести пам’ятник, передало “Суспільне.Одеса”. Протестувальники прийшли з плакатами “Катерина = Путін”, “Вбивця”, “Знести” та скандували “Труханов – чорт”, “Путін – х…йло” та “Слава Україні”. Після прибуття поліції акція завершилася.

Вперше пам’ятник розмалювали 10 вересня, написавши червоною фарбою “Єкатєріна=Путін”. Через два дні його облив фарбою громадський діяч “Автомайдану” Артак Григорян. 13 вересня пам’ятник облили фарбою ще раз.

Проте 28 вересня в Одеській міській раді не підтримали демонтаж пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Близько половини депутатів відмовилися голосувати за це.

Водночас експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму рекомендувала вилучити з публічного простору Києва пам’ятники Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка та Миколі Ватутіну у Маріїнському парку.