В Одесі все ще до 40% споживачів (280 тисяч) залишаються без електропостачання. У регіоні діють екстренні відключення світла, ремонти на підстанції тривають цілодобово.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Глава уряду провів нараду з Одеською ОВА, де зараз працюють Міністр енергетики та керівник “Укренерго”.

За вечір і ніч вдалося відновити постачання світла понад 200 тисячам абонентів та критичній інфраструктурі. Станом на сьогодні 90% котелень централізованого постачання вже запущено. Нині ведеться робота з підключення до генераторів локальних котелень.

До Одеси прямують потужні генератори, які допоможуть у живленні критичної інфраструктури та дадуть змогу під’єднати до електрики більше споживачів. Вже надійшло понад 25 генераторів, а близько 50 ще в дорозі.

“Дав завдання вивчити можливості зі встановлення додаткових джерел генерації безпосередньо в місті Одеса”, — зазначив Шмигаль.

В Одеському районі розгорнуто 337 Пунктів незламності, 295 з них — у місті Одеса.

У ДТЕК повідомили, що відсьогодні в Одесі та Одеському районі почнуть вмикати світло по 2 години.

“Вивільненої потужності вистачить, щоб вже сьогодні забезпечувати світлом побутових споживачів в Одесі та Одеському районі кожні 2 години через 8 годин без світла”, — сказано у повідомленні.

Нині це той максимум, яким можна забезпечити все наявне та справне енергетичне обладнання регіону. Коли до міста доставлять анонсовані генератори перерва в електропостачанні почне скорочуватися.