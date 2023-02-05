Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Глава уряду провів нараду з Одеською ОВА, де зараз працюють Міністр енергетики та керівник “Укренерго”.
За вечір і ніч вдалося відновити постачання світла понад 200 тисячам абонентів та критичній інфраструктурі. Станом на сьогодні 90% котелень централізованого постачання вже запущено. Нині ведеться робота з підключення до генераторів локальних котелень.
До Одеси прямують потужні генератори, які допоможуть у живленні критичної інфраструктури та дадуть змогу під’єднати до електрики більше споживачів. Вже надійшло понад 25 генераторів, а близько 50 ще в дорозі.
“Дав завдання вивчити можливості зі встановлення додаткових джерел генерації безпосередньо в місті Одеса”, — зазначив Шмигаль.
В Одеському районі розгорнуто 337 Пунктів незламності, 295 з них — у місті Одеса.
У ДТЕК повідомили, що відсьогодні в Одесі та Одеському районі почнуть вмикати світло по 2 години.
“Вивільненої потужності вистачить, щоб вже сьогодні забезпечувати світлом побутових споживачів в Одесі та Одеському районі кожні 2 години через 8 годин без світла”, — сказано у повідомленні.
Нині це той максимум, яким можна забезпечити все наявне та справне енергетичне обладнання регіону. Коли до міста доставлять анонсовані генератори перерва в електропостачанні почне скорочуватися.
- Як повідомляли у НЕК “Укренерго”, вранці 4 лютого на одній з високовольтних підстанцій, через яку заживлюється м. Одеса вийшов з ладу автотрансформатор, який був відновлений після пошкоджень під час російських атак. Варто зауважити, що це – друга аварія на підстанції на Одещині. Перша аварія сталась ввечері 3 лютого.
- В Одесі та прилеглих до неї районах від вечора 3 лютого відсутнє електропостачання. Причиною стала масштабна аварія на одній з високовольтних підстанцій області. У зв’язку із цим прем’єр-міністр України доручив привезти до міста найпотужніші генератори.