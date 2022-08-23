Про це повідомила організаторка Вишиванкового фестивалю в Одесі Наталя Мажарова у Facebook.
18-метровий прапор розгорнули на візитівці Одесі. Захід відбувся о шостій ранку.
“Сьогодні Одеса перша серед всіх міст підняла прапор України на честь Дня державного прапора України”, — наголосила організаторка.
Також на площі біля аеропорту “Одеса” підняли український прапор, передало “Суспільне Одеса“. Мешканці міста розгорнули найбільший стяг в Одеській області.
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