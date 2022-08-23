Одесити розгорнули український 18-метровий стяг. Захід відбувся з нагоди Дня державного прапора на Воронцовському маяку.

Про це повідомила організаторка Вишиванкового фестивалю в Одесі Наталя Мажарова у Facebook.

18-метровий прапор розгорнули на візитівці Одесі. Захід відбувся о шостій ранку.

“Сьогодні Одеса перша серед всіх міст підняла прапор України на честь Дня державного прапора України”, — наголосила організаторка.

Також на площі біля аеропорту “Одеса” підняли український прапор, передало “Суспільне Одеса“. Мешканці міста розгорнули найбільший стяг в Одеській області.