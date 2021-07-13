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В Одесі люди засмагали та купалися поруч з тілом потопельника, – відео

На пляжі в одеській Аркадії відпочивальники кілька годин засмагали та купалися поруч з тілом чоловіка, який потонув.

Вівторок, 13 липня 2021, 14:42

Про це повідомляють #Букви.

За даними місцевих ЗМІ, загиблий – 83-річний чоловік. Його тіло виявили на пляжі Аркадія сьогодні, 13 липня, приблизно о 7:30. Чоловіка вкрили шматком тканини, але з пляжу прибрали майже опівдні.

Увесь цей час люди спокійно приймали сонячні ванни та купалися. Здається, їх аніскільки не хвилювало тіло потопельника поблизу.

Нагадаємо, що 52-річний чоловік без рятувального жилета впав з вантажного судна у відкритий океан, де протримався 14 годин, поки його не врятували. Залишитися живим моряку допомогло морське сміття, за яке він вчепився і дрейфував.

  • У Великій Британії в Північному Йоркширі 10-річний хлопчик більше години дрейфував у відкритому морі, користуючись порадами з документального фільму.
Теги: відео, Одеса, пляж, труп

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