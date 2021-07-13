В Одесі люди засмагали та купалися поруч з тілом потопельника, – відео

Про це повідомляють #Букви.
За даними місцевих ЗМІ, загиблий – 83-річний чоловік. Його тіло виявили на пляжі Аркадія сьогодні, 13 липня, приблизно о 7:30. Чоловіка вкрили шматком тканини, але з пляжу прибрали майже опівдні.
Увесь цей час люди спокійно приймали сонячні ванни та купалися. Здається, їх аніскільки не хвилювало тіло потопельника поблизу.
Нагадаємо, що 52-річний чоловік без рятувального жилета впав з вантажного судна у відкритий океан, де протримався 14 годин, поки його не врятували. Залишитися живим моряку допомогло морське сміття, за яке він вчепився і дрейфував.
- У Великій Британії в Північному Йоркширі 10-річний хлопчик більше години дрейфував у відкритому морі, користуючись порадами з документального фільму.