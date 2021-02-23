Активісти в Одесі вийшли на акцію протесту біля пам'ятника Дюку де Рішельє. На думку одеситів, вирок для Сергія Стерненка, якого ув'язнили на 7 років та 3 місяці нібито за вимагання грошей, несправедливий.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

В акції взяли участь понад 100 осіб.

Акція на підтримку Стерненка відбулася у форматі відкритого мікрофону. Люди по черзі виходили та висловлювали власні думки щодо вироку Стерненку.

Учасники акції звинувачували в ув’язненні генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову, президента Володимира Зеленського та мера Одеси Геннадія Труханова.

Також мітингарі називали Сергія Стерненка “політичним в’язнем режиму Зеленського”.

Нагадаємо, сьогодні Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна.

У залі Приморського районного суду Одеси активіст Сергій Стерненко зателефонував президенту Володимиру Зеленському і “подякував” за вирок.

Активістів, що прийшли підтримати Сергія Стерненка, розлютив вирок – під судом лунали вибухи петард та сталися сутички.

Про справу, за якою Стерненко отримав вирок у деталях — в матеріалі #Букв.