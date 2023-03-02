Про це повідомила Одеська міська рада.
Рішення стосовно перейменування винесли на засідання історико-топонімічної комісії. Депутати міської ради вирішили перейменувати Суворовський район міста на Пересипський.
Суворовський район до 1924 року мав назву Пересипсько-Слобідський. Пізніше він отримав назву на честь російського полководця Олександра Суворова.
Також членами історико-топонімічної комісії було принято рішення рекомендувати депутатам міськради перейменувати Малиновський район на Хаджибейський. Назва обумовлена історичною назвою міста.
Нині район має назву на честь маршала Радянського Союзу Родіона Малиновського.
Також під час засідання порушили питання перейменування низки вулиць.
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