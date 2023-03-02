Про це повідомила Одеська міська рада.

Рішення стосовно перейменування винесли на засідання історико-топонімічної комісії. Депутати міської ради вирішили перейменувати Суворовський район міста на Пересипський.

Фото: Одеська міська рада

Суворовський район до 1924 року мав назву Пересипсько-Слобідський. Пізніше він отримав назву на честь російського полководця Олександра Суворова.

Також членами історико-топонімічної комісії було принято рішення рекомендувати депутатам міськради перейменувати Малиновський район на Хаджибейський. Назва обумовлена історичною назвою міста.

Нині район має назву на честь маршала Радянського Союзу Родіона Малиновського.

Фото: Одеська міська рада

Також під час засідання порушили питання перейменування низки вулиць.