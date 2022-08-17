В Одесі викрито схему підроблювання довідок про непридатність до служби у Збройних силах України. Медики та посадовці вимагали за фейкові документи до 7 тисяч доларів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Чоловіки призовного віку могли виїхати із такими довідками за кордон безперешкодно. Слідство встановило, що чоловікам приписували неіснуючі захворювання, нібито вони не придатні до служби.

До схеми причетні медичні працівники військово-лікарської комісії і службові особи Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеси. Шахраї просили за свої послуги 7 тисяч доларів.

Двох осіб затримано під час видачі “документів”. Правоохоронці проводять обшуки за місцем їх роботи та проживання.

Слідство встановлює осіб, які вже отримали фальшиві довідки. За даним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення громадян через державний кордон) КК України.