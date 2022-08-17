Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Чоловіки призовного віку могли виїхати із такими довідками за кордон безперешкодно. Слідство встановило, що чоловікам приписували неіснуючі захворювання, нібито вони не придатні до служби.
До схеми причетні медичні працівники військово-лікарської комісії і службові особи Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеси. Шахраї просили за свої послуги 7 тисяч доларів.
Двох осіб затримано під час видачі “документів”. Правоохоронці проводять обшуки за місцем їх роботи та проживання.
Слідство встановлює осіб, які вже отримали фальшиві довідки. За даним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення громадян через державний кордон) КК України.
- Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо колишнього співробітника, який на початку антитерористичної операції на сході України приєднався до незаконних збройних формувань так званої “ДНР”, зокрема до угруповання “Восток”.
- Правоохоронці нейтралізували російських диверсантів і передали ЗСУ понад 700 координат для вогневого ураження окупантів на східному фронті.