Джерело: автор однієї з картин Кирило Бондаренко.

Роботу “Одеська Оранта” написав Кирило Бондаренко, а Ярослав Войцеховський – козака на тлі синьо-жовтого прапора.

“Знищення патріотичного українського мистецтва русофашистами”, – прокоментував Бондаренко.

Богоматір у бронежилеті написано у квітні 2022 року. Картина стала місцевою окрасою, також її публікували міжнародні видання.

“Над моїм будинком летять ракети орків. Народилася ця картина – “Одеська Оранта”, захисниця українського неба. Виставлена у поміч українській ППО”, – зазначав автор роботи ще минулого року.

Автор іншої пошкодженої картини, Ярослав Войцеховський також прокоментував акт вандалізму.

“Вони не можуть перемогти на фронті, тому ці недобитки намагаються проявляти себе в Одесі в такий спосіб: підійти вночі та залити фарбою”, – зазначив Войцеховський.