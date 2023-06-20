Джерело: автор однієї з картин Кирило Бондаренко.
Роботу “Одеська Оранта” написав Кирило Бондаренко, а Ярослав Войцеховський – козака на тлі синьо-жовтого прапора.
“Знищення патріотичного українського мистецтва русофашистами”, – прокоментував Бондаренко.
Богоматір у бронежилеті написано у квітні 2022 року. Картина стала місцевою окрасою, також її публікували міжнародні видання.
“Над моїм будинком летять ракети орків. Народилася ця картина – “Одеська Оранта”, захисниця українського неба. Виставлена у поміч українській ППО”, – зазначав автор роботи ще минулого року.
Автор іншої пошкодженої картини, Ярослав Войцеховський також прокоментував акт вандалізму.
“Вони не можуть перемогти на фронті, тому ці недобитки намагаються проявляти себе в Одесі в такий спосіб: підійти вночі та залити фарбою”, – зазначив Войцеховський.
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