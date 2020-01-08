Сьогодні зранку в Одесі невідомий на мікроавтобусі увірвався на територію аеропорту, після чого наказав персоналу і пасажирам евакуюватися.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Одеській області.

Подія сталася після отримання поліцією телефонного повідомлення про мінування цього об’єкту.

“Збивши шлагбаум, правопорушник на мікроавтобусі увірвався на територію аеропорту, після чого забіг всередину будівлі та наказав персоналу і пасажирам евакуюватися”, – йдеться в повідомленні.

Чоловіка, що знаходився у явно неадекватному стані, негайно затримали правоохоронці. Він виявився 26-річним одеситом. Крім того, в ході огляду транспортного засобу молодика правоохоронці вилучили пневматичну зброю.

Наразі з правопорушником працюють поліцейські. Також перевіряється його причетність до повідомлення про мінування аеропорту та інших об’єктів Одеси.

Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.