Адміністрація морських портів України оголосила конкурс з підняття і евакуації затонулого танкера Delfi в Одесі.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Міністр повідомив, що після невдалих спроб судновласника здійснити підйом і евакуацію танкера, відповідальність за виконання робіт була покладена на АМПУ.

“ДП” АМПУ “вже анонсувало прозору закупівлю послуг з підйому і віддалення танкера Delfi в найкоротші терміни. Оголошено конкурс з чіткими вимогами до підрядників”, – написав Криклій.

Всі претенденти на виконання робіт повинні підтвердити досвід виконання подібних операцій, заявки приймаються до 5 серпня.