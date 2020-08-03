Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Міністр повідомив, що після невдалих спроб судновласника здійснити підйом і евакуацію танкера, відповідальність за виконання робіт була покладена на АМПУ.
“ДП” АМПУ “вже анонсувало прозору закупівлю послуг з підйому і віддалення танкера Delfi в найкоротші терміни. Оголошено конкурс з чіткими вимогами до підрядників”, – написав Криклій.
Всі претенденти на виконання робіт повинні підтвердити досвід виконання подібних операцій, заявки приймаються до 5 серпня.
- У листопаді 2019 року під час сильного шторму судно Delfi, яке перебувало в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”.В результаті аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера Delfi перевищила допустиму норму в 157 разів. За кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.
- Після кількох невдалих спроб підняти танкер Delfi в Одесі було прийнято рішення змінити підрядника, після чого роботи відновлять.