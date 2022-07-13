В Одесі до восьми років позбавлення волі засудили агента РФ. Його визнали винним у плануванні терактів у місті.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Житель так званої “ПМР” планував та реалізовував теракти у регіоні. Він також залучив свого знайомого українця до скоєння злочинів. Вони планували облити фарбою пам’ятник героям “Небесної Сотні”. Таке завдання дали громадянину України для перевірки готовності.

Також російський агент доручив чоловіку підпалити військові автомобілі. Напад планували скоїти на території однієї з військових частин в Одесі. За це агент пропонував 800 доларів винагороди.

У такий спосіб житель так званого Придністров’я планував викликати суспільний резонанс на території України. Інша мета полягала у порушення громадської безпеки. Крім того, майну ЗСУ була б завдана матеріальна шкода.