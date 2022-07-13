Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Житель так званої “ПМР” планував та реалізовував теракти у регіоні. Він також залучив свого знайомого українця до скоєння злочинів. Вони планували облити фарбою пам’ятник героям “Небесної Сотні”. Таке завдання дали громадянину України для перевірки готовності.
Також російський агент доручив чоловіку підпалити військові автомобілі. Напад планували скоїти на території однієї з військових частин в Одесі. За це агент пропонував 800 доларів винагороди.
У такий спосіб житель так званого Придністров’я планував викликати суспільний резонанс на території України. Інша мета полягала у порушення громадської безпеки. Крім того, майну ЗСУ була б завдана матеріальна шкода.
Засудженого затримали під час передачі грошей виконавцю. Його судили за організацію терористичного акту за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 258 КК України). Крім 8 років позбавлення волі, йому призначено конфіскацію майна.
- Нагадаємо, у Черкаські області співробітники Служби безпеки України затримали зловмисників, які вимагали у внутрішньо переміщених осіб оплату за надане державою безоплатне житло.
- В Одесі російські спецслужби завербували чоловіка, який став агентом їх розвідки. Він мав встановити та передати інформацію про місця дислокації та переміщення військ ЗСУ, а також позиції озброєння.