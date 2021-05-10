Патрульні в Одесі затримали п'яного водія, який керував авто без посвідчення та пошкодив дев'ять автівок під час спроби втечі від правоохоронців.

Про це у Facebook повідомила пресслужба Патрульної поліції Одеської області.

Згідно з повідомленням, вночі з 9 на 10 травня автомобіль Тoyota порушив правила дорожнього руху на вулиці Семена Палія. Патрульні за допомогою гучномовця та спеціальних сигналів вимагали порушника зупинитися, але той збільшив швидкість та намагався втекти.

Під час переслідування водій зіткнувся з дев’ятьма автівками на вул. Академіка Бочарова. В результаті останнього зіткнення автомобіль порушника вийшов з ладу, після чого патрульні й затримали водія.

Спілкуючись з порушником, правоохоронці виявили, що він п’яний. Також з’ясувалося, що громадянин ніколи не отримував водійське посвідчення.

Зазначається, що порушник пройшов огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Drager з результатом 1,23 проміле вмісту алкоголю в крові.

На водія склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КпАП, ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП, ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП та за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) КУпАП.

Загалом протягом ночі патрульні виявили 18 водіїв, які керували автомобілями у стані сп’яніння.