Одеські патрульні врятували собаку, який сидів у зачиненій машині — він важко дихав і сильно скавчав. У той самий час його хазяйка відпочивала в одному з ресторанів.

Джерело: Патрульна поліція Одеської області.

До велопатрульних звернулися небайдужі містяни.

“Допоможіть, будь ласка, там стоїть машина, а в ній зачинений собака, який важко дихає та сильно скавчить. Господаря вже давно немає”, — з такими словами громадяни звернулися до велопатрульних.

Інспектори Владислав Булавін та Ярослав Черниш підʼїхали на вказане місце. Вони виявили Mitsubishi, в якій скавчав собака.

Патрульні розшукали власницю автівки, яка відпочивала в одному з закладів харчування неподалік. На щастя, собаку напоїли водою та заспокоїли. Тварина не постраждала.

На жінку склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами) КУпАП.

“Друзі, вкотре нагадуємо, не залишайте своїх улюбленців в зачиненому авто. Адже у них теж може статися тепловий та сонячний удари”, — наголосили патрульні.

Якщо тварина отримала тепловий удар їй необхідно надати допомогу. Зокрема якнайшвидше перемісти у прохолодне місце, дати попити води та намочити шерсть прохолодною водою. Також треба виміряти температуру тіла, щоб вона була не вищою 39 градусів. Якщо більше — продовжуйте охолодження та якнайшвидше покажіть пса ветеринарові.

Наголошуємо, що залишати собаку без нагляду в авто, особливо у спекотний період, навіть на кілька хвилин, небезпечно і потенційно може призвести до летального результату. Автомобільний салон дуже швидко нагрівається та має набагато вищу температуру, ніж зовнішнє повітря. Ситуацію не покращать напіввідчинені вікна і щілинка повітря.